CATANIA – Dopo il risveglio movimentato di ieri a causa della scossa di terremoto che ha interessato la provincia, i catanesi guardano oggi al cielo per capire cosa riserva questa giornata di metà settimana. Le previsioni meteo per giovedì 5 marzo 2026 delineano un quadro di sostanziale stabilità, sebbene non mancherà una certa variabilità tipica del periodo primaverile.

Le previsioni nel dettaglio

La giornata odierna sarà caratterizzata da un’alternanza di nubi sparse e schiarite. Nelle prime ore del mattino il cielo si presenterà parzialmente coperto, ma senza minaccia di precipitazioni significative. Nel corso del pomeriggio la nuvolosità tenderà a farsi più compatta, specialmente nelle zone interne e a ridosso dell’Etna, mentre sul litorale ionico prevarrà un clima più asciutto.

Temperature e venti

Le temperature restano gradevoli, confermando il trend mite degli ultimi giorni:

Massime: si toccheranno i 16°C intorno alle ore 13:00.

Minime: la colonnina di mercurio scenderà fino a 10°C durante la notte.

Venti: soffieranno deboli, principalmente da Est-Sud-Est, con rinforzi moderati nel pomeriggio che potrebbero rendere l’aria più frizzante lungo la costa.

Allerta meteo e protezione civile

Secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile, non sono previste criticità per la giornata odierna. Nonostante le nubi serali, la probabilità di pioggia resta bassa (intorno al 20%), dunque non dovrebbero servire ombrelli per chi si sposta tra i poli universitari della città.

Uno sguardo al weekend

Il fine settimana si preannuncia ancora incerto: dopo un venerdì simile a oggi, per sabato è atteso un leggero peggioramento che potrebbe portare qualche piovasco sparso, prima di un miglioramento previsto per domenica 8 marzo, in concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna e l’iniziativa dei musei gratuiti.