Sidra S.p.A. informa che dal 5 e fino al 12 marzo, sarà avviato un intervento urgente di pulizia del collettore fognario lungo via Etnea, nel tratto compreso tra via Andronico e via Argentina, nel territorio del Comune di Catania.

L’intervento, già programmato nelle scorse settimane, era stato posticipato a causa di avverse condizioni meteorologiche e si rende ora necessario per garantire il corretto funzionamento della rete fognaria e prevenire possibili criticità igienico-sanitarie. La durata presunta dei lavori è di circa sei giorni, salvo imprevisti legati alle condizioni operative.

Per consentire l’esecuzione in sicurezza delle attività, il Comune di Catania provvederà a istituire un senso unico alternato lungo il tratto interessato di via Etnea, dall’incrocio con via Andronico all’incrocio con via Argentina, per l’intera durata dell’intervento.

Sidra S.p.A. assicura il massimo impegno per ridurre i disagi alla cittadinanza e ringrazia residenti, commercianti e automobilisti per la collaborazione, confidando nella comprensione per un intervento necessario alla tutela del servizio e dell’ambiente urbano.