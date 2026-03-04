È arrivata la conferma definitiva: la sfida tra Benevento e Catania si disputerà senza la presenza dei sostenitori rossazzurri residenti in Sicilia. Il Settore Ospiti dello stadio “Ciro Vigorito” rimarrà chiuso.
Le ragioni del blocco
Il provvedimento è stato firmato dal Prefetto di Benevento, seguendo le direttive dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. La decisione scaturisce da gravi motivi di ordine pubblico:
- Il rischio di incroci pericolosi tra tifoserie rivali lungo le tratte autostradali.
- La concomitanza di altri spostamenti di tifoserie organizzate (come quelle di Cavese e Cosenza) che avrebbero potuto creare criticità gestionali per le forze dell’ordine.
Biglietti e rimborsi: le misure adottate
Nonostante fossero già stati venduti circa 1.500 tagliandi, le nuove disposizioni prevedono:
- Annullamento immediato di tutti i biglietti già acquistati dai residenti in Sicilia.
- Divieto assoluto di vendita per qualsiasi settore dello stadio ai residenti nell’isola.
- L’attivazione delle procedure per il rimborso integrale del costo del biglietto attraverso i circuiti ufficiali.
L’impatto sulla squadra e sulla tifoseria
La squadra di mister Toscano dovrà affrontare uno scontro diretto fondamentale per l’alta classifica senza il supporto dei propri fan. Resta l’amarezza per i tantissimi sostenitori che avevano già sostenuto spese per voli, pullman e hotel, costi che purtroppo non rientrano nelle procedure di rimborso previste per l’evento sportivo.
Nota: La decisione riflette la linea di “massima prudenza” adottata dalle autorità per evitare scontri in una giornata calcistica ritenuta ad alto rischio