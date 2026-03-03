La Settima Commissione Consiliare del Comune di Catania, presieduta dalla Consigliera Erika Bonaccorsi, ha espresso soddisfazione per il percorso intrapreso dall’Amministrazione Trantino nella candidatura di Catania a Capitale Italiana della Cultura 2028, un cammino che ha saputo coniugare partecipazione, progettualità e visione strategica per il futuro della città.

La candidatura ha rappresentato non soltanto un traguardo ambizioso, ma soprattutto un processo di crescita collettiva che ha visto protagonisti istituzioni, associazioni culturali, università, imprese creative e cittadini. Un lavoro sinergico che ha permesso di raccontare l’anima autentica di Catania, la sua storia millenaria, il patrimonio artistico e architettonico, la vitalità del tessuto culturale e la straordinaria energia del capitale umano.

“Essere tra i protagonisti della corsa a Capitale Italiana della Cultura 2028 ha significato aver costruito un progetto credibile, concreto e condiviso“, ha dichiarato la Presidente Erika Bonaccorsi. “Questo percorso non è stato soltanto una candidatura, ma una scelta politica e culturale chiara: investire sulla cultura come motore di sviluppo, inclusione e rigenerazione urbana. Il lavoro dell’Amministrazione è stato determinante nel coordinare energie e competenze, trasformando un’ambizione in una visione strutturata. Il percorso intrapreso – ha proseguito la consigliera – ha già prodotto effetti concreti: maggiore consapevolezza del valore del patrimonio cittadino, programmazione culturale più strutturata e rinnovata capacità di fare rete. La candidatura ha acceso i riflettori su Catania, rafforzando il suo ruolo strategico nel panorama culturale italiano, dimostrando che la città è pronta a raccontarsi, innovare e crescere in una nuova stagione di sviluppo sostenibile e inclusivo”.