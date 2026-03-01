Se qualcuno avesse pronosticato un podio all’insegna del groove più sfacciato, avrebbe fatto centro. Ditonellapiaga si prende la medaglia di bronzo a Sanremo con la sua “Che fastidio!”, confermandosi non più solo una promessa dell’indie-pop, ma una vera colonna portante del nuovo cantautorato italiano.

Un brano che punge (nel modo giusto)

“Che fastidio!” non è solo una canzone: è un manifesto. Con un basso che ti entra nelle ossa e un testo che gioca tra l’ironia e la nevrosi urbana, Margherita ha saputo trasformare i piccoli “pruriti” quotidiani in un inno liberatorio.

Perché questo terzo posto vale oro

Arrivare dietro ai “colossi” del mainstream non è una sconfitta, è una dichiarazione d’intenti. Ditonellapiaga ha dimostrato che si può essere sofisticati e ballabili contemporaneamente, portando all’Ariston quella ventata di freschezza internazionale che spesso manca.

Il pubblico l’ha premiata, la sala stampa l’ha adorata e la sua “Che fastidio!” è già diventata il “fastidio” più piacevole nelle playlist di tutta Italia.