Serena Brancale è una cantautrice e polistrumentista italiana, nota per la sua capacità di mescolare generi come jazz, soul, pop ed elettronica, spesso utilizzando il dialetto barese nei suoi testi. Sta attualmente partecipando a Sanremo 2026 con la canzone “qui con me”.

Il testo della canzone “qui con me”

C’è una canzone alla radio che suona

E che parla di noi.

Di quell’amore che resterà sempre, non passerà mai.

E quando ti penso lo sento arrivare quel brivido dentro che attraversa il cuore,

In questo silenzio sento la tua voce,

Calma, la rabbia, la sete, la fame e non cambierà

Quella complicità che da bambina cercavo nei tuoi occhi e che per sempre mi

Accompagnerà.

E se ti portassi via da quelle stelle

Per cancellare il tuo addio dalla mia pelle

Scalerei la terra e il cielo

Anche l’universo intero

Per averti ancora qui con me.

E ti parlo come se mi stessi accanto

Due gocce d’acqua non si perdono nel mare mai,

E poi guardami ma quanto ti assomiglio

Nelle mani, nell’amore che

Mettevi ogni volta nelle cose

Ed ogni giorno era sempre da festeggiare

Sono anch’io così

Noi così simili

Noi così simili

E se ti portassi via da quelle stelle

Per cancellare il tuo addio dalla mia pelle

Scalerei la terra e il cielo

Anche l’universo intero

Per averti ancora qui con me

E se ti portassi via da quelle stelle

Ti stringerei forte anch’io ora e per sempre

Scalerei la terra e il cielo

Anche l’universo intero

Per averti ancora qui con me

Quanta vita ruba il tempo

Oltre i limiti ti sento

So che sei ancora qui con me.

Con me, con me.