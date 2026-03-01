Se Sal Da Vinci rappresenta la gloriosa tradizione che si rinnova, Sayf è ufficialmente il volto del futuro. Il giovane artista, vera rivelazione di questo Sanremo 2026, ha sfiorato il colpaccio piazzandosi al secondo posto con il brano “Tu mi piaci tanto”. Una medaglia d’argento che, per impatto mediatico e freschezza, ha lo stesso peso dell’oro.

La sorpresa che non ti aspetti

Partito come un outsider per il grande pubblico della TV generalista, Sayf ha saputo ribaltare i pronostici serata dopo serata. Il suo percorso all’Ariston è stato una crescita costante: dalla curiosità della prima esibizione al boato del pubblico nella serata finale.

“Tu mi piaci tanto” non è la solita canzone d’amore. È un mix ipnotico di:

Urban Pop: titmi serrati e super contemporanei.

Sfumature Rai: un omaggio alle sue radici che porta il “suono del Mediterraneo” in prima serata su Rai 1.

Testo diretto: una dichiarazione d’amore senza filtri, capace di diventare virale su TikTok in poche ore.

Perché Sayf è il vincitore “morale”?

Mentre la classifica ufficiale lo vede secondo, i numeri dicono altro. La sua performance è la più condivisa sui social e il brano è già balzato in cima alle playlist streaming. Sayf è riuscito in un’impresa difficile: portare l’urban multiculturale sul palco più istituzionale d’Italia senza snaturarsi, convincendo sia i giovanissimi che la critica più esigente.