Immaginate per un attimo che il Teatro Ariston diventi l’Aula Magna dell’Università di Catania. L’orchestra è la commissione, il pubblico è fuori dalla porta che ripassa appunti, e la classifica finale è il voto verbalizzato su SmartEdu. Il Festival non è altro che una sessione d’esami collettiva: c’è chi arriva con il programma completo, chi con metà libro sottolineato la notte prima e chi, con grande onestà, ha studiato “dalle slide”.

In questa grande metafora accademica, gli artisti in gara sembrano usciti direttamente dai corridoi dei dipartimenti di Unict: tra Giurisprudenza, Medicina, Ingegneria, Lettere, Scienze Politiche, Economia, Psicologia e persino Agraria. Ognuno con il proprio stile, la propria ansia pre-esame, il proprio modo di affrontare la commissione.

Giurisprudenza, Economia e il culto del 30 e lode

Partiamo da Giurisprudenza, regno delle 500 pagine minime a esame. Qui troviamo senza dubbio Levante: manuale di Campobasso sottobraccio, evidenziatori di tre colori diversi, media mai sotto il 27. Se il voto è sotto il 24, non si accetta. I suoi testi sono costruiti come arringhe finali: logici, stratificati, con citazioni implicite che solo chi ha studiato davvero può cogliere.

Accanto a lei, in versione più introspettiva ma altrettanto rigorosa, vediamo Marco Masini: lo studente che non parla molto, ma quando prende parola sembra stia discutendo una tesi sperimentale. Ogni parola pesa, ogni pausa è una subordinata ben piazzata.

A Economia potrebbe tranquillamente iscriversi Tommaso Paradiso: apparentemente leggero, ma con una strategia chiarissima. Sa quando investire su un ritornello, quando diversificare tra malinconia e radiofonicità. È quello che all’esame di Marketing ti parla di emozioni come fossero KPI.

Lettere, Filosofia e Psicologia: intensità e analisi interiore

Nei corridoi di Lettere moderne incontriamo Dargen D’Amico, quello che trasforma ogni risposta in un flusso di coscienza colto, pieno di giochi linguistici e riferimenti che il professore deve annotarsi per cercarli dopo. Non sai mai se sta divagando o se ti sta facendo una lezione.

A Psicologia troviamo Arisa: ufficialmente non frequentante, studia dalle dispense, si presenta con aria tranquilla e poi prende 30. Ha quella capacità rara di leggere l’aula, capire l’umore della commissione e calibrare la risposta con precisione emotiva chirurgica.

E poi c’è la regina dei fuori corso di Lettere, Patty Pravo: ha visto intere generazioni di docenti andare in pensione. Potrebbe insegnare lei il corso. Custodisce appunti scritti a mano in corsivo con stilografica, e quando parla, l’aula tace. Non ha fretta di laurearsi: è l’università ad adattarsi a lei:

Ingegneria e Scienze: metodo e resistenza

A Ingegneria troviamo gli studenti del ritmo e della struttura. Aka7even è quello che magari sbaglia aula, ma quando si mette al tavolo costruisce un progetto sonoro come fosse un ponte sospeso. Stessa energia per LDA: talento evidente, organizzazione migliorabile. Sono quelli che promettono: “La prossima sessione spacco”, salvo poi scoprire che l’estate si vive una volta sola e rimandare tutto a settembre.

Non è mancanza di talento, è filosofia di vita. Sono quelli che hanno tutte le potenzialità per fare benissimo, ma tra un Erasmus emotivo e una sessione saltata, finiscono puntualmente a preparare l’esame con 40 gradi ad agosto. Eppure, quando decidono di impegnarsi davvero, sorprendono tutti.

E tra Scienze Politiche e Sociologia vediamo Fedez: sempre