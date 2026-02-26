Anas ha aperto le selezioni per l’inserimento di nuovi profili professionali da destinare a diverse sedi sul territorio nazionale. La ricerca è rivolta in particolare a diplomati e laureati, con un’attenzione specifica alle categorie protette (Legge 68/99).

Le figure ricercate

L’azienda punta a potenziare i propri uffici e le attività di supporto tecnico con due macro-profili:

I requisiti principali

Per partecipare alle selezioni è necessario possedere:

Titolo di studio: diploma tecnico (come Geometra) o Laurea (Economia, Giurisprudenza, Ingegneria o ambito umanistico, a seconda del ruolo).

Esperienza: almeno 1 anno di esperienza pregressa nella mansione o in settori analoghi.

Competenze: buona conoscenza del Pacchetto Office (Word/Excel) e possesso della patente B.

Categorie protette: l’iscrizione alle liste del collocamento mirato (Art. 1 o 18 L. 68/99) è un requisito essenziale per queste specifiche posizioni.

Cosa offre l’azienda

Anas propone l’inserimento con contratto a tempo indeterminato, offrendo stabilità in un contesto dinamico e fondamentale per le infrastrutture del Paese. Le sedi di lavoro sono distribuite in tutta Italia, dalle direzioni generali alle sedi territoriali.

Come candidarsi in ANAS

Le domande devono essere inviate esclusivamente online attraverso il portale ufficiale Anas “Lavora con noi”. È consigliabile monitorare la pagina con frequenza, poiché il piano di assunzioni dell’azienda prevede l’ingresso di circa 2.300 nuove risorse entro la fine del 2026.