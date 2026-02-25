Si è svolta presso lo Stadio Angelo Massimino di Catania la conferenza stampa di presentazione della partnership tra Aeroitalia e il Catania Football Club, nel corso della quale sono stati illustrati i contenuti dell’accordo, gli obiettivi strategici condivisi e le prospettive di collaborazione.

In qualità di warm-up partner del club, Aeroitalia sarà protagonista di diverse iniziative, con particolare attenzione al coinvolgimento dei tifosi durante gli eventi. Inoltre, svilupperà un piano di comunicazione digitale dedicato per rafforzare la visibilità della partnership. Il logo della compagnia sarà presente su tutto l’abbigliamento ufficiale indossato dagli atleti durante il riscaldamento e le attività prepartita.

Per Ugo Calvosa, Executive Vice President Operations di Aeroitalia: “Grazie a questo accordo potremo attivare nuove iniziative, rafforzando una collaborazione che coinvolgerà attivamente tifosi e tutti gli appassionati di sport e turismo. Siamo orgogliosi di unire il nostro nome a quello del Catania Football Club, e lavoreremo per ampliare le prospettive operative di questa intesa, sviluppando sinergie capaci di rafforzare l’attrattività e la promozione del territorio. Lo sport, e il calcio in modo particolare, sono potenti motori di crescita sociale ed economica. Siamo certi che questa collaborazione offrirà nuove occasioni di coinvolgimento per i giovani e per tutti gli appassionati, combinando passione sportiva e sviluppo del territorio”.

Vincenzo Grella, Vicepresidente e Amministratore Delegato del Catania Football Club, osserva: “L’intesa strategica con Aeroitalia si estende ben oltre i confini dei contenuti contrattuali appena sottoscritti e richiama una visione condivisa in termini di sviluppo parallelo delle potenzialità dei nostri brand. Con il sostegno della compagnia aerea che oggi ci sceglie e ci affianca, coltiviamo l’ambizioso obiettivo di proporre ed esporre la valorizzazione del nostro territorio, includendo il calcio con il suo formidabile indotto, sulla scena nazionale”.

Alessandro Zarbano, Direttore Generale del Catania, aggiunge: “Dalla base programmatica ricavata dalla stretta di mano e dalle firme deriva anche l’impegno ad esplorare con entusiasmo e attenzione tutte le possibilità di aggiungere valore, estendendo i benefici del coinvolgimento di Aeroitalia a tutte le componenti del mondo Catania. Per il tramite del nostro club, inoltre, Aeroitalia si rivolge con attenzione concreta anche alla dinamica città di