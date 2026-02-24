Stasera, martedì 24 febbraio 2026, si accendono le luci del Teatro Ariston per la 76ª edizione del Festival di Sanremo. Sotto la guida di Carlo Conti e con la co-conduzione di Laura Pausini e Can Yaman, l’attesa è alle stelle. In questa prima serata ascolteremo tutti i 30 brani in gara.
Sanremo 2026: Scaletta e Ordine di Uscita Cantanti Stasera
Ecco l’elenco ufficiale dei Big che saliranno sul palco oggi, nell’ordine esatto di esibizione:
Ditonellapiaga – Che fastidio!
Michele Bravi – Prima o poi
Sayf – Tu mi piaci tanto
Mara Sattei – Le cose che non sai di me
Dargen D’Amico – AI AI
Arisa – Magica favola
Luchè – Labirinto
Tommaso Paradiso – I Romantici
Elettra Lamborghini – Voilà
Patty Pravo – Opera
Samurai Jay – Ossessione
Raf – Ora e per sempre
J-Ax – Italia starter pack
Fulminacci – Stupida sfortuna
Levante – Sei tu
Fedez & Marco Masini – Male necessario
Ermal Meta – Stella stellina
Serena Brancale – Qui con me
Nayt – Prima che
Malika Ayane – Animali notturni
Eddie Brock – Avvoltoi
Sal Da Vinci – Per sempre sì
Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
Tredici Pietro – Uomo che cade
Bambole di Pezza – Resta con me
Chiello – Ti penso sempre
Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta
Leo Gassmann – Naturale
Francesco Renga – Il meglio di me
LDA e AKA 7even – Poesie clandestine
Ospiti Sanremo 2026: Chi sale sul palco stasera?
Oltre alla gara, la prima serata promette grandi emozioni con i super ospiti:
Tiziano Ferro: il ritorno del re del pop italiano.
Max Pezzali: in collegamento dalla nave Costa Toscana.
Gaia: si esibirà sul palco di Piazza Colombo.
Olly: il vincitore uscente che consegna simbolicamente il premio.
Come e dove vedere Sanremo 2026 in diretta e streaming
Il Festival di Sanremo inizia alle 20:40 su Rai 1. Per chi preferisce il digitale, è possibile seguire la diretta streaming su RaiPlay (disponibile anche su smart TV, tablet e smartphone).
Come si vota stasera?
In questa prima serata, il voto è affidato esclusivamente alla Giuria della Sala Stampa, TV e Web. A fine serata verrà annunciata la prima Top 5, dando un assaggio di chi potrebbe essere il favorito per la vittoria finale.