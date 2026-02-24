Concorso Ast: l’Azienda Siciliana Trasporti (AST) Spa della Sicilia ha indetto una selezione per assunzioni di autisti (Operatori di esercizio). Nello specifico è stato indetto un bando volto alla copertura di 73 posti di lavoro con contratti a tempo indeterminato e pieno, in tutta la regione. Sarà, inoltre, prevista la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per eventuali ulteriori assunzioni. Si ricorda che le domande di partecipazioni dovranno essere presentate entro giorno 1 marzo 2026.

Di seguito tutti i dettagli a riguardo.

Concorso AST, i posti e le sedi di lavoro

L”Azienda Siciliana Trasporti è attualmente alla ricerca di 73 nuovi operatori di esercizio. L’obiettivo è quello di garantire la continuità del servizio e potenziare il personale e migliorare l’efficienza del trasporto pubblico in tutta la regione. Le sedi di lavoro sono dislocate su tutto il territorio regionale ed in particolare presso le città di Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Trapani e Modica. Inoltre, ogni candidato idoneo potrà esprimere la propria preferenza relativamente all’assegnazione della sede di lavoro.

Concorso AST, tra requisiti e le selezioni

Per poter partecipare alla selezione di AST in Sicilia è necessario essere in possesso dei requisiti base per ogni concorso pubblico. Inoltre per poter inviare domanda si dovrà essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (c.d. scuola media inferiore). Inoltre dovranno possedere una patente di guida cat. D, in corso di validità. I candidati per poter inviare domanda sarà indispensabile un certificato di abilitazione professionale CQC persone (Carta di Qualificazione del Conducente), in corso di validità. Infine, non si dovrà essere stato dichiarato inidoneo a titolo definitivo alla medesima mansione in occasione di precedenti visite assuntive.

I candidati dovranno superare una prova preselettiva qualora il numero delle domande di partecipazione sia superiore a 300.

Nello specifico, la prova preselettiva consisterà in un test a risposta multipla avente ad oggetto le seguenti materie:

normativa e nozioni relative al Codice della Strada;

disciplina per l’acquisizione della CQC;

conoscenza dei mezzi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano.

La selezione dei candidati avverrà tramite la valutazione dei titoli e lo svolgimento di un esame pratico. L’esame pratico consisterà nella guida di un autobus. La prova avrà una durata minima di 15 minuti su un tragitto minimo di 20 km.

Concorso AST, come presentare domanda

La domanda dovrà pervenire entro il giorno 1 marzo 2026, con una delle seguenti modalità:

mediante consegna a mano presso gli Uffici amministrativi di Ast Spa con sede legale in Palermo Via Caduti senza Croce n. 28;

presso gli Uffici amministrativi di Ast Spa con sede legale in Palermo Via Caduti senza Croce n. 28; mediante raccomandata a.r da inoltrare ad AST SpA, via Caduti senza Croce n. 28 cap. 90146 Palermo;

a.r da inoltrare ad AST SpA, via Caduti senza Croce n. 28 cap. 90146 Palermo; a mezzo posta elettronica certificata (PEC) trasmettendo, da una casella di posta elettronica certificata, tutta la documentazione al seguente indirizzo Pec: selezione.personale@pec.astsicilia.it.

Per conoscere i documenti da allegare sarà necessario consulate il bando ufficiale.