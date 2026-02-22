I rossazzurri cercano tre punti fondamentali per consolidare la posizione in classifica e dare continuità alla vittoria di mercoledì nel derby contro il Trapani per 4-0. Vietato sbagliare, anche in vista degli scontri diretti contro Salernitana e Benevento, entrambi lontano dalle mura amiche dello stadio “Massimino”. Catania senza Di Tacchio, Caturano e Aloi, insieme ai lungodegenti Cicerelli e Di Gennaro. Rientra, invece, tra i convocati Allegretto.
Ecco le scelte di mister Toscano e di Di Napoli, tecnico del Giugliano:
CATANIA(3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Miceli, Celli; Casasola, Quaini, Corbari, Ponsi; D’Ausilio, Lunetta; Forte.
GIUGLIANO(3-5-2): Greco; Laezza, Caldore, D’Avino; Marchisano, De Rosa, Zammarini, Broh, D’Agostino; Ogunseye, Prado.