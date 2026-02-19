Giornata storica per il Catania FC: Alle ore 12.00 di questa mattina, nello studio del notaio Paolo Di Giorgi, il Vice Presidente e Amministratore Delegato Vincenzo Grella ha firmato il rogito che sancisce ufficialmente l’acquisizione del centro sportivo Torre del Grifo Village.

Il centro sportivo torna di proprietà rossazzurra

Con la sottoscrizione dell’atto, il club rossazzurro diventa proprietario dell’intera struttura e di tutti i beni presenti al suo interno, segnando un passaggio fondamentale nel percorso di consolidamento societario. L’operazione rappresenta molto più di un semplice investimento immobiliare: è un segnale forte di stabilità, programmazione e visione a lungo termine.

Simbolo di identità e ambizione

L’acquisizione consente al Catania di pianificare con maggiore autonomia interventi di miglioramento, investimenti infrastrutturali e sviluppo delle attività sportive. È un segnale chiaro rivolto a tifosi e città: il club punta a crescere su basi solide e durature.

Torre del Grifo torna quindi ad essere un simbolo concreto di identità e ambizione, un patrimonio restituito alla comunità calcistica etnea.