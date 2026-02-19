Legge 104 bonus: La Legge 104/1992 rappresenta la principale tutela per persone con disabilità e per i loro familiari o caregiver. L’obiettivo è garantire assistenza, inclusione e partecipazione sociale, con ricadute su scuola, lavoro e vita quotidiana. Nel tempo, la legge ha ampliato la sua visione, considerandola non solo come condizione clinica ma come risultato dell’interazione tra aspetti sanitari, psicologici e sociali.

Le procedure di accertamento sono sempre più lineari e uniformi, riducendo passaggi duplicati, mentre l’INPS ha un ruolo centrale nel coordinare le agevolazioni e i servizi.

Legge 104 Bonus 300 euro al mese: la possibile novità 2026

Tra le agevolazioni più rilevanti collegate alla Legge 104 bonus potrebbe arrivare un nuovo contributo economico da 300 euro al mese, ancora in fase di valutazione dal Governo. Il bonus sarebbe destinato ai familiari conviventi che assistono un parente non autosufficiente, inclusi genitori, coniugi, fratelli e parenti fino al terzo grado, con requisiti ISEE specifici. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma la misura potrebbe diventare operativa nel corso del 2026.

Legge 104 bonus: Agevolazioni attuali per caregiver e famiglie

La legge 104 prevede già diverse agevolazioni:

Permessi lavorativi per caregiver e familiari conviventi;

Benefici fiscali, tra cui detrazioni e deduzioni specifiche;

Sostegni economici mirati in base a condizioni di disabilità e reddito.

Queste misure sono pensate per favorire l’inclusione sociale e la conciliazione tra cura e vita quotidiana.

Disposizioni della Legge di Bilancio 2026

La legge di bilancio 2026 include interventi a favore della genitorialità, dell’inclusione sociale e delle persone con disabilità:

Congedi parentali estesi fino ai 14 anni dei figli, anche disabili;

Malattia del figlio potenziata fino ai 14 anni, con aumento dei giorni fruibili;

Bonus mamme 2026, fino a 60 euro mensili, erogato dall’INPS;

Assegno di inclusione e carta “Dedicata a te” per nuclei familiari con ISEE limitato;

Fondo per genitori separati con figli a carico fino a 21 anni;

Sostegno ai caregiver con piattaforma informatica dedicata e fondi ministeriali per iniziative legislative;

Riconoscimento della gravità in alcune forme di epilessia farmacoresistente.

Tra le novità fiscali e operative, anche l’introduzione di una piattaforma telematica per controllare i permessi previsti dalla legge 104.