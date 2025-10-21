Ufficialmente partite le ricariche della Carta Dedicata a Te, il contributo economico destinato a tutte le famiglie con redditi bassi, per supportarla nell’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Le prime ricariche sono avvenute durante la serata di ieri ma, come avviene di consueto, non tutti i beneficiari hanno già ricevuto il pagamento, si dovrà attendere ancora un po’.

D’altronde l’Inps procede sempre con accrediti scaglionati, per chi non ha ancora ricevuto la ricarica della propria carta non dovrà preoccuparsi quest’ultima arriverà nei prossimi giorni. Si ricorda però, che avere la carta attiva non garantirà automaticamente la ricarica, anche quest’anno per ottenere l’aiuto economico bisognerà risultare inseriti nella lista dei beneficiari pubblicata sul sito del proprio Comune di appartenenza. Quindi chi è in attesa della prima emissione dovrà aspettare che il proprio comune pubblichi l’elenco dei beneficiari per poi recarsi all’ufficcio postale per ritirare la propria carta.

Come verificare il saldo della Carta Dedicata a Te

Per verificare il saldo disponibile sulla propria carta sarà possibile chiamare il numero verde dedicato seguendo questi semplici passaggi:

comporre il numero 06 45266 888;

premere il tasto 2 per accedere alle informazioni sulla Carta Acquisti;

selezionare l’opzione che permette di verificare il saldo;

inserire il numero della carta e la data di nascita;

il sistema fornirà immediatamente il saldo aggiornato della carta.

Si ricorda che anche per quest’anno il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto di prodotti alimentari di prima necessità, ad esempio: carni, pesce fresco, latticini, uova, prodotti da forno, cereali, farine, frutta, verdure, legumi e prodotti per l’infanzia. Sono quindi esclusi tutti gli articoli per la casa o i medicinali e le bevande alcoliche.