INPS portale famiglia: L’INPS portale famiglia è la nuova piattaforma digitale pensata per semplificare l’accesso ai principali strumenti di sostegno economico dedicati ai nuclei familiari. Il servizio, attivo sul sito dell’INPS, consente di consultare e gestire in un’unica area bonus, congedi parentali e agevolazioni rivolte a genitori e figli.
L’obiettivo è rendere più immediato l’accesso alle misure di welfare, evitando la frammentazione tra diverse sezioni del sito e riducendo tempi e passaggi burocratici.
Quali servizi offre il portale della famiglia
Attraverso l’INPS portale famiglia è possibile:
- Presentare domanda per l’Assegno Unico e Universale.
- Richiedere congedi parentali, maternità e paternità.
- Verificare lo stato delle pratiche già inviate.
- Consultare eventuali pagamenti e accrediti.
- Accedere a simulazioni e strumenti informativi personalizzati.
La piattaforma integra anche notifiche e promemoria, così da aiutare gli utenti a rispettare scadenze e adempimenti.
Come funziona l’accesso
Per utilizzare l’INPS portale famiglia è necessario autenticarsi tramite:
- SPID di livello 2 o superiore
- Carta d’Identità Elettronica (CIE)
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
Una volta effettuato l’accesso, il sistema mostra una dashboard personalizzata con le prestazioni attive o potenzialmente richiedibili in base al profilo dell’utente.
Sicurezza e attenzione alle truffe
Negli ultimi mesi si sono registrati tentativi di frode legati proprio ai bonus familiari, come nel caso della truffa sull’assegno unico destinato a braccianti agricoli, con pratiche create anche tramite strumenti di intelligenza artificiale.
L’INPS ricorda che tutte le comunicazioni ufficiali avvengono esclusivamente attraverso i canali istituzionali e invita a non fornire dati personali via email, SMS o telefonate sospette.
Un passo verso la digitalizzazione dei servizi
Con l’INPS portale famiglia l’Istituto punta quindi a migliorare l’esperienza utente e a rendere più trasparente la gestione delle prestazioni familiari. La centralizzazione dei servizi rappresenta un passo avanti nella digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, facilitando l’accesso ai diritti e riducendo in questo modo errori nelle domande.