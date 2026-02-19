INPS portale famiglia: L’INPS portale famiglia è la nuova piattaforma digitale pensata per semplificare l’accesso ai principali strumenti di sostegno economico dedicati ai nuclei familiari. Il servizio, attivo sul sito dell’INPS, consente di consultare e gestire in un’unica area bonus, congedi parentali e agevolazioni rivolte a genitori e figli.

L’obiettivo è rendere più immediato l’accesso alle misure di welfare, evitando la frammentazione tra diverse sezioni del sito e riducendo tempi e passaggi burocratici.

Quali servizi offre il portale della famiglia

Attraverso l’INPS portale famiglia è possibile:

Presentare domanda per l’Assegno Unico e Universale.

Richiedere congedi parentali, maternità e paternità.

Verificare lo stato delle pratiche già inviate.

Consultare eventuali pagamenti e accrediti.

Accedere a simulazioni e strumenti informativi personalizzati.

La piattaforma integra anche notifiche e promemoria, così da aiutare gli utenti a rispettare scadenze e adempimenti.

Come funziona l’accesso

Per utilizzare l’INPS portale famiglia è necessario autenticarsi tramite:

SPID di livello 2 o superiore

Carta d’Identità Elettronica (CIE)

Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

Una volta effettuato l’accesso, il sistema mostra una dashboard personalizzata con le prestazioni attive o potenzialmente richiedibili in base al profilo dell’utente.

Sicurezza e attenzione alle truffe

Negli ultimi mesi si sono registrati tentativi di frode legati proprio ai bonus familiari, come nel caso della truffa sull’assegno unico destinato a braccianti agricoli, con pratiche create anche tramite strumenti di intelligenza artificiale.

L’INPS ricorda che tutte le comunicazioni ufficiali avvengono esclusivamente attraverso i canali istituzionali e invita a non fornire dati personali via email, SMS o telefonate sospette.

Un passo verso la digitalizzazione dei servizi

Con l’INPS portale famiglia l’Istituto punta quindi a migliorare l’esperienza utente e a rendere più trasparente la gestione delle prestazioni familiari. La centralizzazione dei servizi rappresenta un passo avanti nella digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, facilitando l’accesso ai diritti e riducendo in questo modo errori nelle domande.