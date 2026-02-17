L’esame di Stato si avvicina e con esso tutti i dubbi degli studenti a riguardo! Dalle prove invalsi, al voto finale e fino ad arrivare al credito scolastico. Di seguito tutti i dettagli a riguardo.

Prove invalsi: un requisito obbligatorio

Per quest’anno lo svolgimento delle prove invalsi per l’ammissione all’Esame di Stato 2026 sarà obbligatoria. Si tratta, infatti, di un requisito indispensabile per accedere all’esame di Maturità. Come previsto dal D.Lgs 62/2017 e ribadito dalle ordinanze ministeriali per l’anno scolastico in corso. Si ricorda a tutti i maturandi che il requisito per l’ammissione è la partecipazione, non l’esito. Di conseguenza per poter accedere agli esami si dovranno svolgere i test di Italiano, Matematica e Inglese, indipendentemente dal livello di competenza raggiunto.

Le date in cui si volgeranno le prove

Anche per quest’anno le prove si svolgeranno al computer e date varieranno a seconda che la tua classe sia stata scelta come “campione” o meno:

classi non campione: le scuole hanno un’ampia finestra temporale per organizzare i test, che va da lunedì 2 marzo 2026 a martedì 31 marzo 2026. In questo arco di tempo, ogni istituto decide autonomamente in quali giorni far svolgere le prove di Italiano, Matematica e Inglese;

classi campione : per queste classi, selezionate a fini statistici per rappresentare il sistema scolastico nazionale, le date sono rigide e le prove si svolgono dal 2 al 5 marzo 2026 (con estensione al 6 marzo in casi specifici);

sessione suppletiva: se per gravi e documentati motivi di salute o impedimenti oggettivi non potessi partecipare nelle date di marzo, è prevista una sessione di recupero che si terrà tra il 21 maggio e il 5 giugno 2026. Si tratta di un'ultima possibilità per mettersi in regola con il requisito di ammissione prima dell'inizio degli esami.

: per queste classi, selezionate a fini statistici per rappresentare il sistema scolastico nazionale, le date sono rigide e le prove (con estensione al 6 marzo in casi specifici); sessione suppletiva: se per gravi e documentati motivi di salute o impedimenti oggettivi non potessi partecipare nelle date di marzo, è prevista una sessione di recupero che si terrà tra il 21 maggio e il 5 giugno 2026. Si tratta di un’ultima possibilità per mettersi in regola con il requisito di ammissione prima dell’inizio degli esami.

Prove invalsi: faranno media?

Il voto delle invalsi non ranno media e non influenzeranno il voto finale della Maturità. La commissione d’esame, infatti, non tiene conto dei livelli Invalsi per determinare il punteggio finale. Però gli esiti verranno registrati nel Curriculum dello Studente, un documento digitale (E-portfolio) che viene allegato al diploma. Le competenze verranno descritte tramite diversi livelli: