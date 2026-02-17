Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficializzato la proroga delle iscrizioni per l’anno scolastico 2026-2027. La nuova scadenza è stata fissata alle ore 20:00 del 21 febbraio 2026 e varrà su tutto il territorio nazionale. Di seguito tutti i dettagli da conoscere.

Perché si è giunti alla proroga?

Nel documento ministeriale, viene richiamata la precedente nota del 17 dicembre 2025, che aveva avviato le procedure per il nuovo anno scolastico. Il rinvio delle iscrizioni è stato deciso per facilitare le famiglie nella scelta del percorso educativo e per supportare il lavoro delle segreterie scolastiche, impegnate nella gestione delle domande e nell’assistenza ai genitori. Inoltre, tra le motivazioni ufficiali del rinvio, il Ministero ha citato anche gli eventi atmosferici e idrogeologici che hanno colpito diverse aree d’Italia. In alcuni territori, la sospensione delle attività didattiche e amministrative ha rallentato le operazioni relative alle iscrizioni.

Come avverrà l’iscrizione

Cambia la data ma rimane confermato il sistema digitale per le iscrizioni online al primo e al secondo ciclo, una procedura ormai consolidata negli ultimi anni. Le iscrizioni continueranno ad avvenire tramite la piattaforma ministeriale Unica, appositamente dedicata a questo scopo. La nota ministeriale sottolinea che le istituzioni scolastiche e gli Uffici di ambito territoriale offriranno assistenza alle famiglie durante tutto il processo. Inoltre, le scuole metteranno a disposizione dotazioni informatiche per coloro che non dispongono di strumenti adeguati per completare le iscrizioni.