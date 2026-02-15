Mentre l’Etna imbiancata fa da cornice, le sale cinematografiche della provincia etnea si accendono con una programmazione che promette scintille. Tra grandi ritorni letterari, thriller politici e animazione per famiglie, ecco cosa non perdere questa settimana a Catania, Misterbianco, Belpasso e San Giovanni La Punta.
I Film dell’ultimo weekend: i titoli caldi
Il cuore della programmazione è dominato dalle uscite del 12 febbraio, che vedono un grande scontro tra Hollywood e il cinema d’autore europeo.
-
Cime Tempestose (Wuthering Heights): il film evento diretto da Emerald Fennell. La rilettura passionale del classico di Emily Brontë con Margot Robbie e Jacob Elordi è il titolo più proiettato, perfetto per chi cerca atmosfere gotiche e tormentate.
-
Crime 101 – La Strada del Crimine: per gli amanti dell’azione pura, un thriller adrenalinico che schiera due pesi massimi come Chris Hemsworth e Mark Ruffalo.
-
Il Mago del Cremlino – Le Origini di Putin: un’opera ambiziosa che mescola storia e politica, diretta da Olivier Assayas, con le interpretazioni intense di Jude Law e Paul Dano.
-
GOAT – Sogna in Grande: la scelta numero uno per le famiglie. Una divertente avventura animata che racconta la scalata al successo di una capretta determinata.
Dove e quando: la mappa delle sale
I Grandi multiplex
-
UCI Cinemas Catania (Misterbianco – Centro Sicilia): È la sala con l’offerta più vasta. Qui potrete trovare proiezioni quasi ogni ora per Cime Tempestose e titoli di nicchia come Due Procuratori di Sergei Loznitsa.
-
The Space Cinema (Belpasso – Etnapolis): ideale per chi cerca il comfort totale. Oltre ai grandi blockbuster, continua il successo di Le Cose Non Dette di Gabriele Muccino, un dramma corale tutto italiano che sta tenendo bene il botteghino.
-
Cinestar (San Giovanni La Punta – I Portali): ottima programmazione che include anche Agata Christian – Delitto sulle Nevi, una commedia gialla italiana perfetta per una serata leggera.
Il Cinema d’essai e in centro (Catania)
-
Eplanet Ariston e Lo Po’: aituati nel cuore della città, offrono una selezione curata. Da segnalare le proiezioni serali di La Gioia, con Valeria Golino, un film intimo e profondo molto apprezzato dalla critica.
-
Multisala King: per chi ama il cinema in lingua originale. Tenete d’occhio la programmazione per le versioni V.O.S. (Versione Originale Sottotitolata) di Cime Tempestose.
Appuntamenti speciali della settimana
Non solo novità, ma anche eventi unici:
-
Lunedì 16 Febbraio: evento speciale per gli appassionati di sport con Juventus – Primo Amore, un documentario celebrativo che sta attirando molti tifosi nelle sale Eplanet e UCI.
-
Mercoledì 18 Febbraio: in alcune sale selezionate (come il circuito Eplanet), sarà proiettata in anteprima la versione originale di alcuni titoli in uscita la settimana successiva.
-
Prossimamente (dal 19 Febbraio): preparatevi all’arrivo di Missione Shelter e del thriller Il Filo del Ricatto.
Consigli per la visione
-
Per le coppie: cime tempestose è la scelta obbligata per un’atmosfera romantica e cupa.
-
Per gli studenti universitari: crime 101 garantisce il giusto ritmo per una serata post-pizza.
-
Per i cinefili puri: il mago del cremlino offre spunti di riflessione raramente visti quest’anno.