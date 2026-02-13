Il Carnevale sociale torna in strada a Catania. La festosa carovana in maschera sarà pronta ad attraversare il centro storico cittadino fino ad arrivare in Piazza Federico di Svevia (Castello Ursino) con maschere, musica, balli, giocoleria, canti, lazzi e tanta allegria, questa domenica 15 febbraio con partenza da via Etnea – ingresso della Villa Bellini alle ore 16.00, proseguirà per Piazza Stesicoro dove si esibiranno alcuni gruppi di artisti, la fermata successiva sarà in via Etnea all’altezza della Coin con nuove performance, per avanzare verso Piazza Università con l’esibizione di diversi artisti, la parata quindi attraverserà Piazza Duomo e Via Garibaldi fino a Piazza Mazzini dove si terranno altre performance, per poi dirigersi verso il Castello Ursino e concludersi in Piazza dei Libri (Piazza Federico di Svevia 90-94) con lo spettacolo di circo dell’artista Il Giorgioliere e una festa danzante in maschera.

Il tema sociale scelto dai gruppi promotori del Carnevale Sociale 2026 è “Giù la maschera!”.

Traendo ispirazione dalla cinquecentesca Commedia dell’Arte le celebri maschere di Peppe Nappa, Arlecchino, Pulcinella, Brighella, Colombina, Zanni di ogni regione e tipologia, Pantalone, Il Dottore, Il Capitano scendono in strada, tra lazzi e canovacci, per smascherare l’autorità, leggere il presente, rovesciare l’ordine precostituito, esporre il ridicolo del dominio.

.«Scegliamo di affidare agli Zanni la guida della Parata Carnevalesca per operare un ribaltamento radicale: non più il potere al centro, ma chi ne subisce gli effetti e vuole invertire le sorti della società contemporanea. Attraverso il riso, lo scherno, il giudizio popolare l’autorità perde la sua aura di inevitabilità. Questo ribaltamento è, come ogni carnevale, temporaneo ma la sua forza non sta nella durata, bensì nella capacità di rendere immaginabile un ordine diverso. In questo Carnevale vogliamo creare un contro-immaginario popolare, in cui il mondo può essere visto dal basso, i potenti ridotti a maschere (da tirare giù) e gli ultimi, almeno per un momento, posti alla guida di una storia diversa e possibile». Dichiarano gli organizzatori.

Quella del carnevale sociale è una tradizione che va avanti da undici anni e che ormai è profondamente radicata nel territorio. A differenza dei carnevali istituzionali, non sono sfilate a cui assistere, ma esperienze in cui gli abitanti partecipano attivamente, creando maschere, costumi, coreografie e performance attraverso laboratori e workshop. Così il Carnevale si trasforma in una pratica di cittadinanza attiva. Un modo semplice e divertente per portare bellezza e allegria tra le strade e le piazze della nostra città, valorizzando tutti gli aspetti tradizionali e sociali della festa di strada più popolare e inclusiva dell’anno.

I gruppi che aderiscono al Carnevale Sociale 2026

AcroYoga Catania, Arcigay Catania, BandaCircular, Boteco Social Clube, Circo Midulla, Coro UnicaVuci, Flashmood, Fondazione Stella Polare Onlus, Gammazita, La Città dei Ragazzi, Malerba Teatro, Mamá Dogón, Midulla Centro Polifunzionale, Open, Orchestrina Popolare, Sambazita, Samba no Pé, Sartoria Sociale Midulla, Stravento, suNamu Afro.