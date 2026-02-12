Il mese di febbraio 2026 si conferma un periodo di massima allerta per gli automobilisti siciliani. Con l’entrata in vigore delle nuove direttive sulla sicurezza stradale, le Prefetture e le Polizie Locali di Catania, Messina e Siracusa hanno intensificato i monitoraggi elettronici. L’obiettivo dichiarato è la prevenzione, ma il rischio di sanzioni pesanti è dietro l’angolo per chi non rispetta i limiti.
Catania e provincia: i “varchi” della città e della superstrada
Il capoluogo etneo rimane l’area con la più alta densità di dispositivi, distribuiti tra grandi arterie di scorrimento e collegamenti extraurbani.
Circonvallazione e area urbana
Il punto più critico resta la Circonvallazione di Catania. Le postazioni fisse (Box) lungo il Viale Lorenzo Bolano e il Viale Felice Fontana (zona San Nullo e uscita Misterbianco) sono attive h24. Qui il limite oscilla tra i 50 e i 70 km/h: le telecamere sono di ultima generazione e rilevano anche l’uso del cellulare.
La Superstrada SS121 (Paternò-Adrano)
Per chi si sposta verso l’entroterra, la SS121 è sotto stretta sorveglianza.
-
Misterbianco: due postazioni fisse storiche ai km 6+300 e 7+100 (Via Aldo Moro) continuano a monitorare i flussi in entrambe le direzioni (limite 70 km/h).
-
Tratto Paternò-Adrano: massima attenzione agli svincoli di Biancavilla e Adrano. I box fissi installati lungo la superstrada colpiscono chi accelera nei tratti rettilinei.
-
SS284: lungo l’Occidentale Etnea (Bronte-Santa Maria di Licodia), i box arancioni sono una presenza costante.
🌊 Messina: monitoraggio tra costa e autostrade
A Messina, la strategia si divide tra i centri abitati della riviera e i tratti autostradali gestiti dal CAS.
-
Riviera Sud (SS114): i dispositivi fissi non perdonano nelle località di Giampilieri, Galati e Pistunina.
-
Riviera Nord (SS113): controlli serrati a S. Saba e Spartà.
-
Autostrade A18 e A20: oltre alle pattuglie della Polstrada con il Telelaser, il sistema Tutor è operativo nei tratti critici tra Messina Centro e Boccetta, e nei pressi di Taormina.
🏛️ Siracusa: orientale sicula sotto lente
In provincia di Siracusa, i controlli si concentrano sulla direttrice che porta verso il polo industriale e le zone del sud.
-
SS114 (Siracusa-Catania): attive le postazioni fisse nel tratto Augusta-Siracusa.
-
Autostrada A18 (Siracusa-Gela): i controlli mobili sono frequenti tra Cassibile e Noto, specialmente durante i weekend di febbraio.
-
SS115: sorvegliata la zona di Rosolini con postazioni fisse bidirezionali.
in aggiornamento…
DISCLAIMER: Nota importante per il lettore
Attenzione: Le informazioni contenute in questo articolo sono fornite a scopo puramente informativo e si basano sulle programmazioni rese note dalle autorità e sulle segnalazioni storiche verificate.
-
Variabilità: le postazioni mobili possono subire variazioni dell’ultimo minuto a causa di condizioni meteo, emergenze stradali o necessità operative delle Forze dell’Ordine.
-
Nuove Installazioni: non si esclude la presenza di nuove postazioni o dispositivi “Scout Speed” (dinamici su auto civetta) non ancora censiti.
-
Segnaletica: in caso di discordanza tra quanto riportato e la segnaletica stradale presente sul posto, fa sempre fede la segnaletica verticale e orizzontale.
Si invita a guidare sempre con prudenza, rispettando i limiti a prescindere dalla presenza di controlli elettronici. L’editore non si assume responsabilità per eventuali sanzioni derivanti da dimenticanze, omissioni o modifiche repentine ai piani di controllo.