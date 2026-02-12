Il mese di febbraio 2026 si conferma un periodo di massima allerta per gli automobilisti siciliani. Con l’entrata in vigore delle nuove direttive sulla sicurezza stradale, le Prefetture e le Polizie Locali di Catania, Messina e Siracusa hanno intensificato i monitoraggi elettronici. L’obiettivo dichiarato è la prevenzione, ma il rischio di sanzioni pesanti è dietro l’angolo per chi non rispetta i limiti.

Catania e provincia: i “varchi” della città e della superstrada

Il capoluogo etneo rimane l’area con la più alta densità di dispositivi, distribuiti tra grandi arterie di scorrimento e collegamenti extraurbani.

Circonvallazione e area urbana

Il punto più critico resta la Circonvallazione di Catania. Le postazioni fisse (Box) lungo il Viale Lorenzo Bolano e il Viale Felice Fontana (zona San Nullo e uscita Misterbianco) sono attive h24. Qui il limite oscilla tra i 50 e i 70 km/h: le telecamere sono di ultima generazione e rilevano anche l’uso del cellulare.

La Superstrada SS121 (Paternò-Adrano)

Per chi si sposta verso l’entroterra, la SS121 è sotto stretta sorveglianza.

Misterbianco: due postazioni fisse storiche ai km 6+300 e 7+100 (Via Aldo Moro) continuano a monitorare i flussi in entrambe le direzioni (limite 70 km/h).

Tratto Paternò-Adrano: massima attenzione agli svincoli di Biancavilla e Adrano . I box fissi installati lungo la superstrada colpiscono chi accelera nei tratti rettilinei.

SS284: lungo l’Occidentale Etnea (Bronte-Santa Maria di Licodia), i box arancioni sono una presenza costante.

🌊 Messina: monitoraggio tra costa e autostrade

A Messina, la strategia si divide tra i centri abitati della riviera e i tratti autostradali gestiti dal CAS.

Riviera Sud (SS114): i dispositivi fissi non perdonano nelle località di Giampilieri, Galati e Pistunina .

Riviera Nord (SS113): controlli serrati a S. Saba e Spartà .

Autostrade A18 e A20: oltre alle pattuglie della Polstrada con il Telelaser, il sistema Tutor è operativo nei tratti critici tra Messina Centro e Boccetta, e nei pressi di Taormina.

🏛️ Siracusa: orientale sicula sotto lente

In provincia di Siracusa, i controlli si concentrano sulla direttrice che porta verso il polo industriale e le zone del sud.

SS114 (Siracusa-Catania): attive le postazioni fisse nel tratto Augusta-Siracusa .

Autostrada A18 (Siracusa-Gela): i controlli mobili sono frequenti tra Cassibile e Noto , specialmente durante i weekend di febbraio.

SS115: sorvegliata la zona di Rosolini con postazioni fisse bidirezionali.

in aggiornamento…

