In Sicilia, la sicurezza stradale e il monitoraggio dei limiti di velocità restano una priorità per la Polizia di Stato e le Polizie Locali. Per il mese di febbraio 2026, sono stati programmati numerosi controlli tramite postazioni mobili e fisse, con un focus particolare sulle direttrici che collegano Catania, Messina e Siracusa.

Ecco una guida dettagliata sulle postazioni attive e i tratti stradali da monitorare con attenzione per evitare sanzioni e viaggiare in sicurezza.

Autovelox a Catania e provincia

Nel catanese, i controlli si concentrano sulle arterie ad alto traffico che collegano i centri agricoli e industriali al capoluogo.

Messina: controlli sulla costa e in autostrada

Per la città di Messina e la sua provincia, il calendario di febbraio è particolarmente fitto, specialmente per quanto riguarda le strade statali costiere.

Postazioni polizia municipale di Messina (settimana 9-15 Febbraio)

Strada / Località Tratto chilometrico S.S. 114 (Giampilieri Marina) km 15,000 – 15,700 S.S. 114 (Galati) km 9,100 – 10,000 S.S. 114 (Pistunina) km 5,200 – 5,800 S.S. 113 (S. Saba/Spartà) Tratti vari tra km 21 e 26 Viale Giostra pressi Istituto “Majorana”

Inoltre, sulla A18 (Messina-Catania) e sulla A20 (Messina-Palermo), la Polizia Stradale ha intensificato i controlli per tutto il mese, con postazioni mobili che variano settimanalmente.

Siracusa e l’area Sud

La provincia aretusea vede una forte sorveglianza sulla direttrice verso Catania e verso il ragusano.

Autostrada A18 (Siracusa-Gela): monitoraggio attivo nel tratto Siracusa-Rosolini.

S.S. 114 (Orientale Sicula): particolare attenzione nel tratto che collega Siracusa ad Augusta e nei pressi degli svincoli per le zone balneari, dove spesso vengono posizionati autovelox mobili.

S.S. 115 (Sud Occidentale Sicula): controlli previsti tra Noto e Avola.

Consigli utili per gli automobilisti

Limiti di Velocità: Ricorda che sulle autostrade il limite è di 130 km/h (110 km/h in caso di pioggia), mentre sulle strade extraurbane principali è di 110 km/h. Multe e Sanzioni: Il nuovo decreto autovelox del 2026 ha reso più rigide le norme sull’omologazione. Tuttavia, superare il limite di oltre 10 km/h comporta sanzioni che partono da circa 173 euro. App e Navigatori: L’uso di dispositivi che segnalano le postazioni è consentito, ma la prudenza resta lo strumento migliore per la sicurezza.

Nota Bene: Le postazioni mobili possono subire variazioni dell’ultimo minuto in base alle condizioni meteo o alle esigenze operative delle forze dell’ordine.

DISCLAIMER: Nota Importante per il Lettore