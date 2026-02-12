In Sicilia, la sicurezza stradale e il monitoraggio dei limiti di velocità restano una priorità per la Polizia di Stato e le Polizie Locali. Per il mese di febbraio 2026, sono stati programmati numerosi controlli tramite postazioni mobili e fisse, con un focus particolare sulle direttrici che collegano Catania, Messina e Siracusa.
Ecco una guida dettagliata sulle postazioni attive e i tratti stradali da monitorare con attenzione per evitare sanzioni e viaggiare in sicurezza.
Autovelox a Catania e provincia
Nel catanese, i controlli si concentrano sulle arterie ad alto traffico che collegano i centri agricoli e industriali al capoluogo.
-
Autostrada A19 (Palermo-Catania): controlli frequenti nei tratti della provincia di Catania, specialmente in prossimità degli svincoli di Gerbini e Motta Sant’Anastasia.
-
SS 417 (di Caltagirone): questa statale è una delle più monitorate. Le postazioni mobili vengono collocate spesso per contrastare l’alta velocità in un tratto rettilineo molto trafficato.
-
SS 121 (Catanese): attenzione ai controlli tra Misterbianco e Paternò, dove il flusso di pendolari è costante.
-
Tangenziale di Catania: monitoraggio costante tramite pattuglie della Polstrada con dispositivi a bordo.
Messina: controlli sulla costa e in autostrada
Per la città di Messina e la sua provincia, il calendario di febbraio è particolarmente fitto, specialmente per quanto riguarda le strade statali costiere.
Postazioni polizia municipale di Messina (settimana 9-15 Febbraio)
|Strada / Località
|Tratto chilometrico
|S.S. 114 (Giampilieri Marina)
|km 15,000 – 15,700
|S.S. 114 (Galati)
|km 9,100 – 10,000
|S.S. 114 (Pistunina)
|km 5,200 – 5,800
|S.S. 113 (S. Saba/Spartà)
|Tratti vari tra km 21 e 26
|Viale Giostra
|pressi Istituto “Majorana”
Inoltre, sulla A18 (Messina-Catania) e sulla A20 (Messina-Palermo), la Polizia Stradale ha intensificato i controlli per tutto il mese, con postazioni mobili che variano settimanalmente.
Siracusa e l’area Sud
La provincia aretusea vede una forte sorveglianza sulla direttrice verso Catania e verso il ragusano.
-
Autostrada A18 (Siracusa-Gela): monitoraggio attivo nel tratto Siracusa-Rosolini.
-
S.S. 114 (Orientale Sicula): particolare attenzione nel tratto che collega Siracusa ad Augusta e nei pressi degli svincoli per le zone balneari, dove spesso vengono posizionati autovelox mobili.
-
S.S. 115 (Sud Occidentale Sicula): controlli previsti tra Noto e Avola.
Consigli utili per gli automobilisti
-
Limiti di Velocità: Ricorda che sulle autostrade il limite è di 130 km/h (110 km/h in caso di pioggia), mentre sulle strade extraurbane principali è di 110 km/h.
-
Multe e Sanzioni: Il nuovo decreto autovelox del 2026 ha reso più rigide le norme sull’omologazione. Tuttavia, superare il limite di oltre 10 km/h comporta sanzioni che partono da circa 173 euro.
-
App e Navigatori: L’uso di dispositivi che segnalano le postazioni è consentito, ma la prudenza resta lo strumento migliore per la sicurezza.
Nota Bene: Le postazioni mobili possono subire variazioni dell’ultimo minuto in base alle condizioni meteo o alle esigenze operative delle forze dell’ordine.
DISCLAIMER: Nota Importante per il Lettore
Attenzione: Le informazioni contenute in questo articolo sono fornite a scopo puramente informativo e si basano sulle programmazioni rese note dalle autorità e sulle segnalazioni storiche verificate.
-
Variabilità: Le postazioni mobili possono subire variazioni dell’ultimo minuto a causa di condizioni meteo, emergenze stradali o necessità operative delle Forze dell’Ordine.
-
Nuove Installazioni: Non si esclude la presenza di nuove postazioni o dispositivi “Scout Speed” (dinamici su auto civetta) non ancora censiti.
-
Segnaletica: In caso di discordanza tra quanto riportato e la segnaletica stradale presente sul posto, fa sempre fede la segnaletica verticale e orizzontale.
Si invita a guidare sempre con prudenza, rispettando i limiti a prescindere dalla presenza di controlli elettronici. L’editore non si assume responsabilità per eventuali sanzioni derivanti da dimenticanze, omissioni o modifiche repentine ai piani di controllo.