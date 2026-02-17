CATANIA – Prosegue il piano di potenziamento dei controlli sulle arterie stradali siciliane. L’Anas ha annunciato ufficialmente l’avvio dei lavori per il posizionamento di una nuova postazione fissa di rilevamento della velocità lungo la Strada Statale 417, un asse viario cruciale per il collegamento territoriale, purtroppo spesso teatro di gravi incidenti.
Dettagli del cantiere e localizzazione
L’intervento mira a contrastare l’eccesso di velocità in un tratto particolarmente rettilineo e rischioso. Nello specifico, il nuovo dispositivo sarà installato al km 2,140 della statale.
-
Posizione approssimativa: si trova nei pressi della zona industriale Blocco Palma / Passo del Fico, procedendo da Catania in direzione sud (verso Caltagirone/Gela).
Le operazioni tecniche, che comprendono il montaggio delle apparecchiature elettroniche e l’adeguamento della segnaletica verticale obbligatoria per la pre-segnalazione, inizieranno domani, 18 febbraio 2026.
Cosa cambia per gli automobilisti
Per consentire il completamento dei lavori in totale sicurezza, l’Anas ha disposto un’apposita ordinanza con le seguenti limitazioni:
-
Durata: Dal 18 febbraio fino al 13 marzo 2026.
-
Limitazioni al traffico: Sono previsti restringimenti di carreggiata in prossimità del cantiere. In determinate fasce orarie, potrebbe essere istituito il senso unico alternato regolato da movieri o semafori.
-
Consigli: Si raccomanda la massima prudenza e il rigoroso rispetto dei limiti di velocità temporanei segnalati in loco durante tutta la durata delle operazioni.
L’obiettivo: prevenzione e sicurezza
La scelta di intervenire su questo specifico tratto nasce da un’attenta analisi dei dati sull’incidentalità. La velocità elevata, unita all’intensità del traffico (anche pesante), rappresenta la causa principale dei sinistri nell’area.
Con l’attivazione del dispositivo, che avverrà subito dopo il collaudo previsto dopo il 13 marzo, le autorità puntano a indurre una guida più responsabile e a garantire una maggiore protezione per tutti gli utenti della strada.