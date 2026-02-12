EstateINPS 2026: Con l’arrivo della bella stagione, molte famiglie iniziano a programmare le vacanze estive. Tra le opportunità più richieste anche per il 2026 c’è EstateINPS, il progetto promosso dall’INPS che offre contributi economici per soggiorni estivi e vacanze studio in Italia e all’estero.

Nato per coniugare welfare e formazione, EstateINPS consente a bambini e ragazzi di vivere esperienze educative di valore, in contesti sicuri e organizzati, andando oltre la semplice vacanza.

Come funziona EstateINPS

Il bando EstateINPS viene pubblicato ogni anno dall’INPS e prevede l’assegnazione di contributi economici destinati a coprire, in tutto o in parte, i costi di soggiorni estivi e vacanze studio.

L’obiettivo è offrire ai giovani partecipanti percorsi formativi, culturali e linguistici, sia sul territorio nazionale sia all’estero, garantendo al tempo stesso un sostegno economico alle famiglie.

EstateINPS: chi può accedere al bonus

Il bando EstateINPS è rivolto ai figli, orfani ed equiparati degli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla gestione ex Ipost.

Le opportunità sono suddivise per fasce d’età:

Soggiorni estivi in Italia per bambini e ragazzi dai 7 ai 15 anni;

Vacanze studio all’estero per ragazzi dai 13 ai 19 anni.

La platea dei beneficiari è dunque ben definita e legata ai requisiti previdenziali dei genitori o tutori.

Importi del contributo EstateINPS in base all’ISEE

L’importo del contributo EstateINPS varia in base all’ISEE del nucleo familiare.

Per i soggiorni in Italia:

Fino a circa 600 euro per una settimana;

Fino a circa 1.100 euro per due settimane.

Per le vacanze studio all’estero, rivolte ai ragazzi tra i 13 e i 19 anni, il contributo può coprire 15 giorni e 14 notti, con un tetto massimo che può arrivare a 2.100 euro.

L’entità effettiva del bonus viene determinata in base alla situazione economica della famiglia.

Domanda EstateINPS 2026: come presentarla e scadenza

La domanda per partecipare al bando EstateINPS deve essere presentata esclusivamente online sul sito ufficiale dell’INPS.

L’accesso avviene tramite:

SPID;

Carta d’Identità Elettronica (CIE);

Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

La scadenza è fissata entro le ore 15:00 del 10 febbraio. È fondamentale essere in possesso di un ISEE valido al momento della presentazione della domanda, per evitare esclusioni o ritardi nella valutazione.