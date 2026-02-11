Il giornalista Marco Travaglio approda in Sicilia ad aprile con il suo nuovo spettacolo teatrale “Cornuti e Contenti. Ma non sarà anche colpa nostra?”. Prodotto da Loft Produzioni e organizzato nell’isola da Ventidieci e Agave Spettacoli, il tour toccherà le due principali città siciliane:

Attraverso la lente della satira, Travaglio invita il pubblico a una riflessione introspettiva: se i cittadini continuano a essere “truffati” da politici incapaci e media manipolatori, è forse perché mancano di ribellione attiva. Il recital toccherà temi caldi come la disinformazione, il rischio della guerra e il prossimo referendum sulla separazione delle carriere in magistratura. I biglietti sono già disponibili su TicketOne e nei circuiti autorizzati a partire da 24 euro.