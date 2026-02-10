Nel cuore di Militello in Val di Catania, città natale del “Pippo Nazionale”, l’arte urbana celebra il legame indissolubile tra il conduttore e la sua terra. A pochi mesi dalla sua scomparsa (avvenuta nell’agosto 2025), la comunità ha deciso di dedicargli un imponente tributo visivo: un murales che ne ritrae il volto iconico.
I dettagli dell’opera
L’intervento artistico non è solo un esercizio estetico, ma un pezzo di memoria collettiva che si inserisce nel tessuto barocco del borgo (recentemente eletto Borgo dei Borghi 2025). Ecco i punti chiave del progetto:
-
L’artista: L’opera porta la firma di Ligama, noto street artist siciliano, capace di fondere realismo e astrazione digitale.
-
La posizione: Il murale si trova in via Guglielmo Marconi, proprio di fronte al Cine Teatro Tempio, il luogo dove un giovanissimo Pippo mosse i suoi primi passi artistici come presentatore e attore.
-
L’impatto: Il ritratto, intenso e luminoso, accoglie cittadini e visitatori, trasformando un muro urbano in un simbolo di identità e orgoglio per tutta la Sicilia.
“L’arte diventa identità,” ha dichiarato il sindaco Giovanni Burtone, sottolineando come l’opera rappresenti il “ritorno a casa” definitivo di un uomo che ha raccontato l’Italia per oltre sessant’anni.
Perché è importante?
Questo murale chiude un cerchio ideale iniziato con i funerali solenni celebrati proprio a Militello. Per la città, Baudo non è stato solo il re della TV o il recordman di Sanremo, ma il concittadino che non ha mai dimenticato le proprie radici, elevando il nome del suo paese a livello nazionale.