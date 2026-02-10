L’artista: L’opera porta la firma di Ligama , noto street artist siciliano, capace di fondere realismo e astrazione digitale.

La posizione: Il murale si trova in via Guglielmo Marconi , proprio di fronte al Cine Teatro Tempio , il luogo dove un giovanissimo Pippo mosse i suoi primi passi artistici come presentatore e attore.

L’impatto: Il ritratto, intenso e luminoso, accoglie cittadini e visitatori, trasformando un muro urbano in un simbolo di identità e orgoglio per tutta la Sicilia.