Concorso Catania: l’Azienda Speciale Etnambiente (A.S.E.), ente del Comune di Belpasso (Catania), ha recentemente pubblicato un bando di concorso per la selezione di custodi da impiegare presso l’impianto sportivo Nuccio Marino.
Si ricorda che la selezione sarà finalizzata alla creazione di una graduatoria triennale di idonei per possibili assunzioni a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, nel ruolo di operaio semplice / custode impianti sportivi, con livello economico 2 secondo il CCNL Servizi Ambientali. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 7 marzo 2026.
Concorso Catania, i requisiti richiesti
Potranno partecipare al concorso per custodi dell’Azienda Speciale Etnambiente (A.S.E.) le persone in possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici! Per accedere alla selezione pubblica sono richiesti anche i requisiti specifici riportati di seguito:
- diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o titolo equipollente;
- formazione o attestati di sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008), antincendio, primo soccorso o manutenzione impiantistica;
- conoscenze di base in manutenzione edile, idraulica, elettrica o giardinaggio;
corso formazione conoscenza BLSD utilizzo defibrillatore.
Inoltre saranno richiesti alcuni titoli preferenziali, tra cui:
- esperienza documentata, anche non continuativa, in mansioni di custode, operaio manutentore, addetto tecnico o analoghe, presso enti pubblici, Servizi Ambientali, strutture residenziali o impianti sportivi;
- corsi di formazione specifici in sicurezza, gestione impianti, giardinaggio o manutenzione del verde (durata minima 20 ore);
- patente di guida categoria B in corso di validi.
Concorso Catania, la selezioni e gli esami
La selezione è per titoli e colloquio, con un punteggio massimo attribuibile pari a 120 punti, di cui:
- titoli: massimo 60 punti;
- colloquio: massimo 60 punti.
Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:
- conoscenza delle mansioni proprie del custode (vigilanza, guardiania, controllo accessi, sorveglianza immobili e aree esterne);
- normativa in materia di sicurezza e prevenzione (D.Lgs. 81/2008);
- nozioni di pronto intervento e gestione emergenze;
- capacità di relazione con il pubblico e di gestione situazioni problematiche;
discussione di casi pratici;
- regolamento Comunale Impianti Sportivi.
Concorso Catania, la domanda da presentare
La domanda di partecipazione deve essere presentata, insieme agli allegati, entro le ore 12.00 del 7 marzo 2026 esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: aziendaspeciale.etnambiente@pec.it. L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: Domanda di partecipazione – Selezione Operaio Semplice / Custode impianti sportivi – Azienda Speciale Etnambiente.
Per conoscere i documenti da allegare alla domanda e si rimanda alla lettura integrale del bando.