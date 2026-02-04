Trofeo Sant’Agata 2026: Il campo del Cibalino di Catania si è trasformato ancora una volta nel cuore pulsante di una giornata in cui lo sport ha saputo parlare il linguaggio del confronto, del rispetto e dell’appartenenza. Il 26° Trofeo Sant’Agata di calcio ha regalato emozioni autentiche, partite combattute fino all’ultimo pallone e verdetti spesso affidati ai calci di rigore, dove tensione e fair play hanno camminato fianco a fianco.

In campo, squadre rappresentative di istituzioni e professioni hanno dato vita a un torneo intenso, capace di andare oltre il semplice risultato sportivo, confermando il valore simbolico di una manifestazione ormai entrata nella tradizione della festa agatina.

Istituzioni e comunità a bordo campo

Sugli spalti e a bordo campo, la presenza delle istituzioni ha rafforzato il significato dell’evento. Il presidente del Coni Sicilia Enzo Falzone, Davide Bandieramonte e il sindaco di Catania Enrico Trantino hanno testimoniato, con la loro partecipazione, il legame profondo tra sport, città e comunità.

Un legame che si rinnova anno dopo anno grazie all’impegno di chi costruisce il trofeo con passione e continuità: Santo Muzzio e Alfio Furnari, storici organizzatori, insieme al magistrato Ignazio Fonzo e al vicesindaco Massimo Pesce.

Il lavoro organizzativo e il valore del fair play

Determinante il contributo di Csain Sicilia, rappresentata dal vicepresidente regionale Davide Riso e dal consigliere regionale Salvatore Filippello, insieme al gruppo operativo guidato da Matteo Marini, che ha garantito organizzazione, equilibrio e qualità.

Il campo ha fatto il resto: sfide tirate, equilibrio costante e grande correttezza. Ordini e Professioni, ANPS Polizia di Stato Catania, Magistrati, Città di Catania e Nazionale Diplomatici hanno dato vita a un torneo vivo e partecipato, spesso deciso ai rigori.

La finale e i protagonisti

Nella finale per il primo posto, Ordini e Professioni si è imposta di misura sui Magistrati, conquistando il trofeo al termine di una sfida intensa e leale. Il capocannoniere del torneo è stato Carmelo Aleo, autore di tre reti e punto di forza della squadra vincitrice, che ha potuto contare anche sulla miglior difesa del torneo.

Preziosa e apprezzata la presenza dell’Istituto Alberghiero Wojtyla di Catania, che ha curato il catering finale, contribuendo al clima di festa e condivisione.

Anche quest’anno il Trofeo Sant’Agata ha confermato la sua dimensione solidale, con un intervento di beneficenza a favore della Parrocchia San Giuseppe in Ognina, nel quartiere di Picanello, guidata da Padre Archimede. Un gesto concreto che ribadisce come lo sport, nel contesto della festa agatina, sia anche strumento di attenzione e vicinanza al territorio.

La Coppa Sant’Agata e il grande ciclismo in città

Accanto al calcio, grande successo anche per il 13° Trofeo Sant’Agata – 10° Memorial Tanino Mirabella di ciclismo, svoltosi sul tradizionale circuito cittadino con arrivo in via Sabato Martelli Castaldi. L’evento, inserito nella Coppa Ionica su Strada e nella Coppa Sant’Agata, ha visto la partecipazione di 180 atleti, con tre batterie e un prologo di duathlon che ha unito corsa e ciclismo.

Livello tecnico elevatissimo, arrivi serrati e medie impressionanti hanno caratterizzato tutte le batterie. A imporsi nelle rispettive classifiche sono stati Paolo Grifeo, Vincenzo Greco e Salvatore Di Perna, protagonisti di prove di grande spessore agonistico.

Una festa che unisce sport, valori e identità

Il Trofeo Sant’Agata, in tutte le sue declinazioni, si conferma così molto più di una competizione: è un momento di incontro tra sport e istituzioni, tra atleti e cittadini, tra agonismo e valori condivisi. Perché a Catania, anche attraverso il calcio e il ciclismo, la festa della Patrona continua a raccontare una storia di comunità, rispetto e identità.