Il tanto atteso derby siciliano tra Catania e Trapani, valevole per la 25ª giornata del campionato di Serie C, ha subìto uno stop forzato. La sfida, inizialmente programmata per venerdì 6 febbraio e poi ipotizzata per sabato 7, è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi.

Le ragioni del rinvio: sicurezza e devozione

La decisione è arrivata direttamente dalla Prefettura di Catania. Il motivo risiede nella concomitanza con i festeggiamenti per Sant’Agata, la terza festa religiosa più importante al mondo per partecipazione popolare.

Ordine Pubblico: Con centinaia di migliaia di persone per le strade del centro, le forze dell’ordine sono interamente mobilitate per garantire la sicurezza delle processioni.

Logistica: L’afflusso di tifosi allo stadio “Angelo Massimino” risulterebbe impossibile da gestire simultaneamente ai blocchi del traffico e alla folla dei devoti.

Il rebus del calendario: Quando si recupera?

Sebbene non ci sia ancora il comunicato ufficiale della Lega Pro, l’ipotesi più accreditata per il recupero è mercoledì 18 febbraio. Tuttavia, incastrare il derby in un mese di febbraio così denso è un’operazione complessa per entrambe le formazioni.

Sebbene si sia inizialmente parlato di “data da destinare”, le ultime indiscrezioni della Lega Pro e i comunicati delle autorità convergono verso un’unica finestra possibile: appunto quella di mercoledì 18 febbraio, ore 20:30.

Questa scelta non è casuale: il regolamento prevede che i recuperi avvengano entro un mese dal rinvio e la diretta televisiva già programmata da RaiSport spinge per una collocazione in “prime time” che garantisca la massima visibilità all’evento.

Ecco il tour de force che attende i rossazzurri:

Data Avversario Luogo Nota 10 Febbraio Audace Cerignola Casa Turno infrasettimanale in notturna 14 Febbraio Siracusa Trasferta Derby provinciale ad alta tensione 18 Febbraio Trapani (Probabile) Casa Recupero della 25ª giornata 22 Febbraio Giugliano Casa Terzo impegno casalingo in due settimane

Prospettive future

Passato il “frullatore” di febbraio, il Catania è atteso da un marzo di fuoco lontano dalle mura amiche. Il calendario prevede infatti due trasferte consecutive estremamente delicate contro le big del girone: prima all’Arechi contro la Salernitana e successivamente al Vigorito contro il Benevento, sfide che potrebbero risultare decisive per il posizionamento in zona Play-off.