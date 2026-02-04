Il tanto atteso derby siciliano tra Catania e Trapani, valevole per la 25ª giornata del campionato di Serie C, ha subìto uno stop forzato. La sfida, inizialmente programmata per venerdì 6 febbraio e poi ipotizzata per sabato 7, è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi.
Le ragioni del rinvio: sicurezza e devozione
La decisione è arrivata direttamente dalla Prefettura di Catania. Il motivo risiede nella concomitanza con i festeggiamenti per Sant’Agata, la terza festa religiosa più importante al mondo per partecipazione popolare.
-
Ordine Pubblico: Con centinaia di migliaia di persone per le strade del centro, le forze dell’ordine sono interamente mobilitate per garantire la sicurezza delle processioni.
-
Logistica: L’afflusso di tifosi allo stadio “Angelo Massimino” risulterebbe impossibile da gestire simultaneamente ai blocchi del traffico e alla folla dei devoti.
Il rebus del calendario: Quando si recupera?
Sebbene non ci sia ancora il comunicato ufficiale della Lega Pro, l’ipotesi più accreditata per il recupero è mercoledì 18 febbraio. Tuttavia, incastrare il derby in un mese di febbraio così denso è un’operazione complessa per entrambe le formazioni.
Sebbene si sia inizialmente parlato di “data da destinare”, le ultime indiscrezioni della Lega Pro e i comunicati delle autorità convergono verso un’unica finestra possibile: appunto quella di mercoledì 18 febbraio, ore 20:30.
Questa scelta non è casuale: il regolamento prevede che i recuperi avvengano entro un mese dal rinvio e la diretta televisiva già programmata da RaiSport spinge per una collocazione in “prime time” che garantisca la massima visibilità all’evento.
Ecco il tour de force che attende i rossazzurri:
|Data
|Avversario
|Luogo
|Nota
|10 Febbraio
|Audace Cerignola
|Casa
|Turno infrasettimanale in notturna
|14 Febbraio
|Siracusa
|Trasferta
|Derby provinciale ad alta tensione
|18 Febbraio
|Trapani (Probabile)
|Casa
|Recupero della 25ª giornata
|22 Febbraio
|Giugliano
|Casa
|Terzo impegno casalingo in due settimane
Prospettive future
Passato il “frullatore” di febbraio, il Catania è atteso da un marzo di fuoco lontano dalle mura amiche. Il calendario prevede infatti due trasferte consecutive estremamente delicate contro le big del girone: prima all’Arechi contro la Salernitana e successivamente al Vigorito contro il Benevento, sfide che potrebbero risultare decisive per il posizionamento in zona Play-off.
Nota di servizio: Si consiglia ai tifosi che hanno già acquistato il tagliando per il derby di conservarlo, poiché resterà valido per la data del recupero.