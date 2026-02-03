In occasione delle festività agatine, la Metropolitana di Catania potenzierà l’offerta, garantendo un servizio più efficiente grazie a orari estesi e potenziamento delle corse.

Sarà inoltre disponibile l’“Agata Ticket più”, un carnet di biglietti a tariffa scontata. Quest’anno inoltre, per la prima volta durante la festa di Sant’Agata, la linea Metropolitana comprenderà le due nuove stazioni di Fontana e Monte Po, che amplieranno ulteriormente il territorio di copertura.

I biglietti, i costi e gli orari

Agata Ticket Più comprende 20 corse che potranno essere condivise con altre persone, semplicemente validando Agata Ticket Più una volta per ciascun viaggiatore. Agata Ticket Più nonè un titolo nominativo ma può essere considerato un pacchetto di biglietti “al portatore” e quindi può essere ceduto tutte le volte che si vuole, fino a esaurimento del numero di corse disponibili.

Agata Ticket Più costerà € 5,00 e sarà valido nei giorni 1-2-3-4-5-6 febbraio 2025. Sarà possibile acquistare il nuovo abbonamento tramite l’app FCE Catania o in alternativa in versione cartacea presso le emettitrici automatiche presenti in tutte le stazioni della Metro o la biglietteria della stazione Borgo.

Di seguito i nuovi orari della metropolitana:

lunedì 3 febbraio – dalle 6:40 alle 2:00;

– dalle 6:40 alle 2:00; martedì 4 febbraio – dalle 6:40 alle 2:00;

– dalle 6:40 alle 2:00; mercoledì 5 febbraio – dalle 6:40 alle 2:00;

– dalle 6:40 alle 2:00; giovedì 6 febbraio – dalle 6:40 alle 22:30.

Deviazioni linee Amts

Dal 4 al 7 febbraio, tutte le corse delle autolinee in arrivo e in partenza da Catania subiranno deviazioni al percorso per adeguarsi alla mobilità straordinaria durante le festività agatine. Per il periodo indicato infatti non transiteranno da via Etnea e Piazza Roma ma effettueranno percorsi alternativi.

Per le corse in arrivo a Catania Metro Milo:

Piazza S. Maria Di Gesù,

Viale Fleming,

Via Santa Sofia,

Parcheggio Santa Sofia (capolinea).

Corse in partenza da Catania Parcheggio Santa Sofia:

Via Santa Sofia,

Viale Fleming,

Piazza S. Maria Di Gesù,

Metro Milo.

Sospese le seguenti fermate: