Bonus Under 35: L’Inps ha ufficializzato, con il messaggio n. 270/2026, una novità importante per il Bonus Under 35 previsto dal cosiddetto Decreto Coesione: anche i professionisti con partita IVA potranno richiedere il contributo mensile di 500 euro destinato all’avvio di nuove attività. Si tratta di un cambio di rotta significativo rispetto alle precedenti indicazioni dell’Istituto, che limitavano l’accesso solo ai professionisti con attività costituite in forma d’impresa.

Cos’è il Bonus Under 35

Il Bonus Under 35 è un incentivo economico pensato per sostenere i giovani che avviano nuove attività professionali o imprenditoriali. Il contributo totale ammonta a 18.000 euro, erogati in 36 rate mensili da 500 euro ciascuna. La misura mira a favorire l’occupazione giovanile e la nascita di iniziative imprenditoriali in settori strategici, con particolare attenzione all’innovazione e alle attività a elevato impatto sociale ed economico.

Requisiti per accedere al Bonus

La misura è rivolta ai giovani under 35 che hanno avviato un’attività tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. Per i liberi professionisti con partita IVA, il requisito temporale si considera soddisfatto dalla data di apertura della partita IVA stessa. Originariamente l’Inps aveva limitato la platea ai soli professionisti con impresa costituita formalmente, ma ora tutti i giovani autonomi rientrano tra i beneficiari.

Oltre al bonus diretto per l’avvio dell’attività, il Decreto Coesione prevede anche forme di sostegno per le aziende che assumono giovani under 35, sotto forma di credito d’imposta o esonero contributivo, incentivando così l’occupazione giovanile nel tessuto produttivo nazionale.

Come e quando presentare la domanda

Le domande per il Bonus Under 35 potranno essere inviate dalla fine di gennaio 2026. La finestra temporale dedicata alle partite IVA sarà attiva dal 31 gennaio al 2 marzo 2026. L’Inps ha aggiornato la propria piattaforma telematica per consentire ai nuovi beneficiari di inserire correttamente i dati richiesti e completare la procedura in autonomia.

Il sostegno economico rappresenta un’opportunità concreta per i giovani imprenditori e professionisti autonomi, contribuendo a ridurre le difficoltà iniziali e a incentivare la crescita di nuove attività sul territorio nazionale.