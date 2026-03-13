Bonus under 35: Il Bonus under 35 è un incentivo pensato per sostenere l’autoimprenditorialità giovanile in Italia. La misura prevede un contributo economico di 500 euro al mese, destinato ai giovani disoccupati con meno di 35 anni che decidono di avviare una nuova attività imprenditoriale.

L’incentivo può essere erogato per un massimo di tre anni, con un tetto temporale fissato al 2028. Attualmente il bonus è attivo fino al 31 dicembre 2025, ma nelle ultime settimane si è riaperto il dibattito politico sulla possibilità di estendere la misura.

Il contributo è stato introdotto per favorire la nascita di nuove imprese, soprattutto nei settori considerati strategici per lo sviluppo economico e produttivo del Paese.

Verso la proroga nel decreto Milleproroghe

Il Bonus under 35 potrebbe essere rinnovato per un altro anno. All’interno del Decreto Milleproroghe, alcuni esponenti della maggioranza hanno presentato un emendamento per prolungare la durata dell’incentivo.

Al momento la proroga non è ancora ufficiale, ma la richiesta presentata in Parlamento rappresenta un passo importante verso la possibile conferma dell’incentivo anche per il prossimo anno.

I requisiti per ottenere il Bonus under 35

Il Bonus under 35 è rivolto ai giovani disoccupati che intendono avviare una nuova attività imprenditoriale in Italia.

Tra i requisiti principali previsti dalla misura ci sono:

avere meno di 35 anni;

essere disoccupati al momento della richiesta;

avviare una nuova impresa o attività professionale nel territorio italiano;

operare in uno dei settori considerati strategici.

Non sono previsti limiti di reddito o di ISEE, rendendo la misura accessibile a una platea piuttosto ampia di giovani aspiranti imprenditori.

L’elenco dei settori strategici è molto ampio ed è stato definito in un decreto pubblicato nell’aprile 2025. Tra le attività incluse rientrano numerosi comparti produttivi e professionali.

I settori strategici previsti dal bonus

Il Bonus under 35 copre diversi ambiti economici. Tra i principali settori che possono beneficiare dell’incentivo ci sono:

attività manifatturiere, come alimentare, tessile, carta, legno, pelle e farmaceutica;

produzione industriale, tra cui siderurgia, elettronica, macchinari e automotive;

settore dei mobili e dell’arredo;

fornitura di energia e acqua;

costruzioni e attività edilizie;

attività professionali e consulenziali;

agenzie di viaggio e servizi turistici;

attività culturali, creative e di intrattenimento.

Anche i liberi professionisti possono accedere al bonus, indicando la data di apertura della partita IVA al momento della domanda.

Come richiedere il Bonus under 35

Il contributo previsto dal Bonus under 35 è pari a 500 euro al mese netti, non soggetti a tassazione. L’importo viene erogato con pagamenti anticipati attraverso un versamento annuale di 6.000 euro, per un massimo di tre anni.

La domanda deve essere presentata all’INPS, utilizzando il servizio online denominato “Incentivo Decreto Coesione”. È importante rispettare le tempistiche: la richiesta deve essere inoltrata entro 30 giorni dall’avvio dell’attività imprenditoriale.

Se confermata, la proroga del Bonus under 35 potrebbe rappresentare un ulteriore sostegno per i giovani che vogliono investire nel proprio futuro avviando una nuova impresa.