Bonus patente: dal 20 ottobre 2025, alle ore 12.00, sarà nuovamente attiva la piattaforma online del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per richiedere il Bonus patente 2025. Il Ministero ha stanziato ulteriori 4,7 milioni di euro per sostenere chi desidera ottenere le patenti professionali necessarie a guidare veicoli destinati al trasporto di persone o merci. L’iniziativa è pensata per favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e rispondere alla crescente domanda di autotrasportatori qualificati nel settore della logistica e del trasporto su strada.

Bonus patente: il contributo per gli under 35

Destinato ai giovani fino ai 35 anni che vogliono ottenere la patente per la guida di mezzi pesanti e intraprendere una carriera nel settore dell’autotrasporto, il contributo noto anche come “buono patente autotrasporto”, copre fino all’80% delle spese sostenute per i corsi e gli esami necessari al conseguimento della patente e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), con un importo massimo di 2.500 euro. La misura, introdotta dal Decreto Milleproroghe 2022 e gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in collaborazione con SOGEI e CONSAP, è stata rinnovata nell’ambito della riforma fiscale 2025. Per quest’anno è stato inoltre previsto un ulteriore stanziamento di 5,4 milioni di euro, che garantirà la copertura del bonus fino al 2026.

Bonus patente: i requisiti e le categorie ammesse

Possono accedere al bonus patente tutti i cittadini italiani ed europei di età compresa tra i 18 e i 35 anni che desiderano ottenere la patente professionale e la relativa abilitazione CQC, la Carta di Qualificazione del Conducente, indispensabile per guidare veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate e abilitare al trasporto di merci o persone in ambito professionale.

Gli aspiranti beneficiari devono inoltre possedere i requisiti previsti dal Codice della Strada per l’abilitazione alla guida professionale. Il contributo può essere richiesto una sola volta per le patenti e le qualificazioni conseguite nel periodo compreso tra il 1° marzo 2022 e il 31 dicembre 2026. Una volta ottenuto, il bonus deve essere utilizzato entro 60 giorni dalla sua emissione e consente di coprire fino all’80% delle spese documentate per corsi, prove teoriche e pratiche presso autoscuole accreditate.

Bonus patente: come richiederlo e utilizzarlo

Le domande per ottenere il Bonus patente 2025 possono essere inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma ufficiale del MIT attiva dal 20 ottobre. Per accedere al portale è necessario autenticarsi con SPID, CIE o CNS e compilare il modulo disponibile online. Una volta completata la registrazione, il Ministero assegna al richiedente un buono digitale disponibile nell’area personale dell’applicazione, che deve essere attivato entro 60 giorni dalla sua emissione.

Il bonus deve poi essere utilizzato entro 18 mesi per conseguire la patente e la CQC. Le autoscuole accreditate si occupano di caricare sul sistema ministeriale i dati relativi alle abilitazioni conseguite e di emettere una fattura elettronica pari al valore del buono, che viene liquidata entro 30 giorni dal MIT. È importante ricordare che, se il beneficiario non completa il percorso formativo entro i termini previsti, il bonus viene revocato e le somme devono essere restituite.

Per ulteriori e più approfondite informazioni, si consiglia un’attenta lettura del bando ufficiale sull’apposita piattaforma.