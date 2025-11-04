Prendere la patente costerà sempre di più! D’altronde il nuovo Codice della Strada prevede un incremento da sei a otto ore di guida obbligatorie. Di seguito tutte le novità a riguardo e i nuovi costi.

Cosa cambierà da novembre

Secondo quanto annunciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) l’aumento dei costi interesserà soprattutto i candidati alla patente di categoria B. Si tratta di un primo passo di un piano di aggiornamento delle tariffe, che prevede ulteriori oneri anche nel corso del primo semestre del 2026. L’obiettivo dichiarato del MIT è quello di allineare i costi dei servizi legati al rilascio della patente alle spese effettive di gestione e aggiornamento delle procedure.

In altre parole, ottenere la patente B costerà così almeno 20 euro in più rispetto a oggi, con variazioni legate alla città e alle tariffe stabilite dalle singole autoscuole.

Più ore di guida e costi maggiori

Un’altra novità significativa riguarda l’aumento delle ore di guida obbligatorie previste per ottenere la patente. Il nuovo Codice della Strada stabilisce infatti un incremento da sei a otto ore complessive di guida. Le lezioni obbligatorie, inoltre, dovranno comprendere esercitazioni in diversi contesti di guida, tra cui autostrade, strade extraurbane principali, strade secondarie e perfino sessioni di guida notturna. Naturalmente, l’aumento delle ore di pratica si tradurrà anche in un incremento dei costi complessivi. Considerando che le tariffe orarie applicate dalle autoscuole oscillano tra 40 e 60 euro, la spesa minima per completare le lezioni obbligatorie passerà dagli attuali circa 300 euro a oltre 400 euro.

La durata della patente

Parallelamente, sul piano europeo, si prepara una riforma di ampio respiro che mira a uniformare le regole tra i diversi Stati membri. In particolare, la durata di validità della patente sarà fissata a 15 anni, ma potrà essere ridotta a 10 anni nei Paesi, come l’Italia, dove il documento svolge anche la funzione di carta d’identità. Le nuove direttive europee saranno pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. A tal proposito, considerando le tempistiche burocratiche, le nuove regole e quindi anche la possibilità di conseguire la patente a 17 anni potrebbero entrare in vigore in Italia tra la fine del 2028 e l’inizio del 2029.