Bonus under 35: sarà possibile ottenere un doppio bonus per i giovani imprenditori under 35 grazie alla combinazione di due misure introdotte dal Decreto Coesione, pensate per supportare l’avvio di nuove attività imprenditoriali. . In pratica, i giovani imprenditori potranno beneficiare sia di un contributo economico mensile di 500 euro, sia di un esonero contributivo fino a 800 euro al mese per ogni nuova assunzione a tempo indeterminato effettuata nell’ambito della loro attività. In totale 1300 euro! Di seguito tutti i dettagli.

Bonus under 25, di cosa si tratta

Secondo il Decreto Coesione è previsto:

un contributo diretto fino a 500 euro al mese, destinato a sostenere la fase di avvio di una nuova attività (spese di gestione ordinaria, servizi, piccole attrezzature, consulenze, sviluppo digitale);

destinato a sostenere la fase di avvio di una nuova attività (spese di gestione ordinaria, servizi, piccole attrezzature, consulenze, sviluppo digitale); un esonero totale dei contributi previdenziali (esclusi INAIL) nel limite di 800 euro mensili per ogni nuova assunzione a tempo indeterminato, alido per le assunzioni effettuate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025. Lo sgravio è cumulabile con il bonus mensile da 500 euro e non con altri esoneri contributivi.

Bonus under 25, quando fare richiesta

Le domande per ottenere il contributo economico mensile di 500 euro e lo sgravio contributivo fino a 800 euro dovranno essere entro 30 giorni dalla data di avvio dell’attività, con scadenze che variano in base al periodo di inizio dell’impresa. In altre parole:

chi aveva già avviato l’attività prima della pubblicazione delle circolari INPS (27–28 novembre 2025) ha 30 giorni di tempo a partire da quelle date per presentare la domanda. Questo vuol dire che per lo sgravio contributivo fino a 800 euro i 30 giorni decorrono dal 27 novembre 2025, mentre per il contributo economico fino a 500 euro i 30 giorni decorrono dal 28 novembre 2025;

delle circolari INPS (27–28 novembre 2025) ha 30 giorni di tempo a partire da quelle date per presentare la domanda. Questo vuol dire che per lo sgravio contributivo fino a 800 euro i 30 giorni decorrono dal 27 novembre 2025, mentre per il contributo economico fino a 500 euro i 30 giorni decorrono dal 28 novembre 2025; chi avvia l’attività dopo la pubblicazione delle circolari INPS (27–28 novembre 2025) deve calcolare il termine dei 30 giorni a decorre dalla data effettiva di inizio dell’impresa, sia per lo sgravio contributivo fino a 800 euro, sia per il contributo economico fino a 500 euro.

Bonus under 25, come inviare domanda

La domanda, sia per ottenere il contributo economico mensile che lo sgravio contributivo esclusivamente online, accedendo all’area riservata INPS attraverso SPID, CIE, CNS. Saranno necessari, per poter inviare richiesta: