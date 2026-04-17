Bonus fotovoltaico: La Regione Siciliana ha pubblicato, tramite Irfis, un avviso per l’assegnazione di finanziamenti a tasso zero destinati all’installazione di impianti fotovoltaici per l’autoconsumo delle famiglie. La misura rientra nella più ampia strategia regionale di sostegno alla transizione energetica e fa parte delle disposizioni previste dall’ultima Finanziaria regionale. La dotazione complessiva è di 12 milioni di euro, a valere sul Fondo Sicilia.

Obiettivi: bollette più leggere e più rinnovabili

L’iniziativa punta a due obiettivi principali: ridurre il peso delle bollette energetiche per i nuclei familiari e incentivare la diffusione delle energie rinnovabili sull’Isola. Secondo il presidente della Regione, Renato Schifani, la misura rappresenta un intervento concreto contro la povertà energetica e un sostegno alle famiglie a basso reddito, favorendo al tempo stesso modelli di autoconsumo sostenibile.

Bonus fotovoltaico: Chi può accedere ai finanziamenti

Possono partecipare all’avviso le persone fisiche residenti in Sicilia con Isee in corso di validità, proprietarie o titolari di un diritto reale sull’immobile in cui verrà installato l’impianto. Sono ammessi impianti fotovoltaici di nuova installazione, anche con sistemi di accumulo, e in alcuni casi installazioni in contesti condominiali, purché autorizzate.

Bonus fotovoltaico: Cosa copre il contributo

Il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili fino a un massimo di circa 20 mila euro. Sono inclusi non solo i costi dell’impianto, ma anche opere edili collegate, connessione alla rete, consulenze tecniche, sistemi di controllo e polizze assicurative. I finanziamenti sono concessi senza garanzie e senza valutazione del merito creditizio.

Gli impianti dovranno avere una potenza compresa tra 3 e 6 kW ed essere realizzati da operatori iscritti al Gse. Le risorse saranno assegnate tramite graduatoria, con priorità ai nuclei familiari con Isee più basso e agli impianti di minore potenza, in linea con la finalità sociale della misura.

Bonus fotovoltaico: Domande e tempi di realizzazione

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma Irfis, in una finestra temporale definita. Una volta ottenuto il finanziamento, i beneficiari avranno sei mesi per realizzare l’impianto e 12 mesi per completare la messa in opera e la rendicontazione delle spese.

Il rimborso avverrà in 10 anni, con un anno di preammortamento e rate mensili costanti. Il finanziamento è completamente a tasso zero, rappresentando così una forma di sostegno economico accessibile per le famiglie che intendono investire nel fotovoltaico domestico.