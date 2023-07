Assunzioni Enel Sicilia: più di 600 posti per laureati e diplomati: i requisiti

Assunzioni Enel Sicilia: oltre 600 posti per ricoprire i ruoli di operai, ingegneri e altre figure tecniche. Ecco i requisiti e come fare domanda.

Assunzioni Enel Sicilia: la multinazionale italiana, tra i principali operatori integrati globali nei settori dell’energia elettrica e del gas, ha annunciato oltre 600 nuove assunzioni in arrivo. Tra le figure ricercate, operai e ingegneri, assunti nella Gigafactory Enel 3Sun di Catania, l’impianto per la produzione di pannelli fotovoltaici. Opportunità di lavoro, dunque, sia per diplomati che per laureati.

Per l’impianto, sono stati stanziati circa 85,9 milioni di euro, e il progetto avrà un’importante ricaduta occupazionale sul territorio

Assunzioni Enel Sicilia: le figure ricercate

Le nuove assunzioni andranno ad arricchire il personale già presente in fabbrica. In particolare, i profili professionali coinvolti sono operai, ingegneri e altre figure tecniche da impiegare nella produzione di pannelli e moduli fotovoltaici. Le candidature sono aperte sia a diplomati che a laureati.

Assunzioni Enel Sicilia: i requisiti

Per potersi candidare per una delle figure disponibili, requisito necessario è il possesso di un diploma o di una laurea in discipline scientifiche/economiche. Si richiede, inoltre, buona conoscenza della lingua inglese, capacità di stabilire relazioni efficaci e approccio collaborativo e aperto al lavoro in gruppo con capacità di adattamento e risposta rapida.

Come candidarsi

Per poter inoltrare la propria candidatura, è necessario attendere l’apertura delle selezioni. E a tal proposito, il consiglio è quello di consultare periodicamente la pagina dedicata alle offerte di lavoro sul sito ufficiale del Gruppo Enel.

Una volta che si apriranno le selezioni, bisognerà accedere alla pagina dedicata alle offerte di lavoro e cliccare su “candidati”. Successivamente, sarà richiesta la registrazione al sito, con email e password, e il caricamento del curriculum vitae.

Supply e Warehouse Specialist

Al momento, tra le posizioni aperte per cui candidarsi, figura quella di Supply e Warehouse Specialist. La risorsa dovrà occuparsi dell’analisi critica e ottimizzazione dei processi aziendali in area Supply Chain (Demand Planning, Collaborative Forecasting, Production Planning, Stock & Distribution Planning, Material and Transportation Management) e della Pianificazione della ricezione materie prime in accordo ai piani produzione, ai livelli di Stock di magazzino, alla Shelf Life delle materie prime ed ai contratti quadro in essere con i fornitori. Tra i requisiti richiesti, una laurea o un diploma in discipline scientifiche/economiche, conoscenza processi di inbound/outbound di Warehouse, comprovata esperienza in ambito Warehouse e Supply Management, buona conoscenza delle attività di Import materiali e buona conoscenza della lingua inglese.

Le candidature andranno presentate entro e non oltre il 6 agosto.