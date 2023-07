Concorso Agenzia delle Entrate 2023: requisiti e domande

Concorso Agenzia delle Entrate 2023: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo bando tra posti, requisiti e come presentare la domanda.

Concorso Agenzia delle Entrate: sono stati pubblicati due concorsi, finalizzati al reclutamento complessivo di 4500 funzionari, suddivisi in 3970 funzionari tributari e 530 funzionari per i servizi di pubblicità immobiliare. I due bandi sono rivolti a laureati il contratto offerto è a tempo indeterminato. Si ricorda che il termine ultimo per presentare domanda è il 26 agosto 2023.

Concorso Agenzia delle Entrate: i posti a concorso

Come già detto in precedenza l’Agenzia delle Entrate ha indetto due bandi finalizzati all’assunzione di 4500 nuove unità. I posti sono suddivisi nella seguente maniera:

3970 da Funzionari per Attività Tributaria (Codice Trib), di cui:

30 posti presso la Direzione Provinciale di Bolzano;

20 posti presso la Direzione Provinciale Trento;

100 posti presso la Direzione Regionale Abruzzo (di cui 25 destinati alla SAM di Pescara);

350 posti presso la Direzione Regionale Emilia-Romagna;

80 posti presso la Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia;

800 posti presso la Direzione Regionale Lazio e Uffici Centrali (di cui 20 alla SAM di Roma e 80 agli Uffici Centrali);

150 posti presso la Direzione Regionale Liguria;

900 posti presso la Direzione Regionale Lombardia;

80 posti presso la Direzione Regionale Marche;

350 posti presso la Direzione Regionale Piemonte (di cui 45 alla SAM di Torino);

80 posti presso la Direzione Regionale Sardegna (di cui 50 alla SAM di Cagliari e 15 al COSF di Cagliari);

330 posti presso la Direzione Regionale Toscana;

20 posti presso la Direzione Regionale Umbria;

680 posti presso la Direzione Regionale Veneto (di cui 50 alla SAM di Venezia e 50 al COSF di Venezia).

530 Funzionari per i servizi di Pubblicità Immobiliare (Codice Spi), di cui:

12 posti presso la Direzione Regionale Abruzzo;

5 posti presso la Direzione Regionale Basilicata;

14 posti presso la Direzione Regionale Calabria;

31 posti presso la Direzione Regionale Campania;

40 posti presso la Direzione Regionale Emilia-Romagna;

9 posti presso la Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia;

50 posti presso la Direzione Regionale Lazio e Uffici Centrali (di cui 4 presso Uffici Centrali);

20 posti presso la Direzione Regionale Liguria;

86 posti presso la Direzione Regionale Lombardia;

16 posti presso la Direzione Regionale Marche;

4 posti presso la Direzione Regionale Molise;

50 posti presso la Direzione Regionale Piemonte;

31 posti presso la Direzione Regionale Puglia;

15 posti presso la Direzione Regionale Sardegna;

38 posti presso la Direzione Regionale Sicilia;

50 posti presso la Direzione Regionale Toscana;

9 posti presso la Direzione Regionale Umbria;

50 posti presso la Direzione Regionale Veneto.

Concorso Agenzia delle Entrate: i requisiti

Possono candidarsi ai concorsi Agenzia delle Entrate per funzionari coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;

godimento dei diritti politici e civili;

idoneità fisica all’impiego;

non essere stati interdetti dai pubblici uffici, né destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti

falsi o viziati da invalidità non sanabili;

possesso del titolo di studio richiesto in base al profilo per il quale ci si candida (si veda di seguito).

Inoltre, sono richiesti alcuni requisiti specifici a seconda del concorso per il quale si ci candida:

FUNZIONARIO ATTIVITÀ TRIBUTARIA

Un titolo di studio tra i seguenti:

laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato: Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L36); Scienze economiche (L-33) Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L-18);

diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o titolo equipollente per legge;

laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

FUNZIONARIO PER I SERVIZI DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE

Un titolo di studio tra i seguenti:

laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato: Scienze dei servizi giuridici (L-14);

diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o titolo equipollente per legge;

laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Concorso Agenzia delle Entrate: come inviare la domanda

Le domande di partecipazione ai concorsi Agenzia delle Entrate finalizzato per l’assunzione di 4500 funzionari devono essere presentate entro il 26 agosto 2023 tramite il portale web del reclutamento InPA. Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi tramite credenziali Spid o in alternativa CIE, CNS e elDAS.

Per altri dettagli sulla presentazione della domanda e sulle prove di ammissione, si consiglia l’attenta lettura del bando.