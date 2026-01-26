Durante la giornata di oggi, 26 gennaio 2026, si terrà una convocazione del Consiglio dei Ministri per deliberare lo stato d’ermgenza, dopo la distruzione di intere città durante il passaggio del Ciclone Harry. “Per lunedì la convocazione del Consiglio dei ministri per deliberare la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori colpiti, anticipando un iniziale stanziamento per far fronte alle immediate necessità e garantire i primi ristori, in attesa di avere una compiuta e complessiva valutazione dei danni”, queste le dichiarazione di Giorgia Meloni.

Il punto della situazione

D’altronde già durante il pomeriggio di sabato, la Meloni ha presieduto una riunione presso la sede della Protezione Civile a Roma, per fare il punto sui danni causati dall’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Sud Italia, in particolare a causa del passaggio del ciclone Harry.

All’incontro hanno partecipato il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, collegato da Catania, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e i presidenti delle regioni interessate: Roberto Occhiuto per la Calabria, Alessandra Todde per la Sardegna, Renato Schifani per la Sicilia, insieme al capo dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano.

“Solidarietà ai paesi colpiti”

Inoltre, Meloni ha rinnovato “la solidarietà propria e del Governo tutto alle comunità coinvolte e il ringraziamento a Dipartimento, presidi territoriali, Regioni, Comuni e prefetti per il lavoro di previsione e di allertamento. È anche grazie alla sinergia istituzionale prontamente attivata se non si sono registrate vittime, nonostante la considerevole quantità delle precipitazioni e la violenza delle mareggiate sulle coste”.