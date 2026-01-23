Selezioni pubbliche INFN: L’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), un ente pubblico nazionale di ricerca scientifica, ha avviato nuove selezioni pubbliche per diversi profili professionali. Le figure ricercate si occuperanno di redazione di articoli scientifici e di supporto alla ricerca e supervisione di progetti avanzati in ambito fisico-scientifico, come il progetto Einstein Telescope.

Con stipendi che arrivano fino a 66.000 euro, queste opportunità sono una grande occasione per professionisti con laurea in Fisica o esperienza nel campo della comunicazione scientifica. Le domande vanno presentate esclusivamente online entro il 3 febbraio 2026.

Le posizioni aperte presso l’INFN

L’INFN ha indetto tre selezioni per la copertura di incarichi a tempo determinato. Ecco le figure richieste:

Redattore per Collisioni;

Questo ruolo prevede la scrittura di articoli per il sito web ufficiale dell’INFN. È richiesta una laurea triennale in Fisica e un master in giornalismo scientifico, con almeno due anni di esperienza nella redazione di articoli scientifici per testate nazionali. Redattore per Asimmetrie;

Per questo incarico, i candidati devono avere una laurea triennale in Fisica, un master in comunicazione scientifica e esperienza nella comunicazione scientifica in enti di ricerca. Questo ruolo avrà una durata di 24 mesi. Esperto per il progetto scientifico Einstein Telescope;

Questa posizione richiede un dottorato di ricerca in Fisica e esperienza pluriennale nella gestione e progettazione di rivelatori scientifici per esperimenti internazionali. Il ruolo riguarda la supervisione di progetti di ricerca avanzati, e la durata dell’incarico è di 12 mesi.

Selezioni pubbliche INFN: Requisiti di partecipazione

I candidati devono soddisfare alcuni requisiti generali, tra cui:

Cittadinanza italiana o dell’Unione Europea .

. Iscrizione nelle liste elettorali .

. Posizione regolare rispetto agli obblighi di leva (se applicabile).

(se applicabile). Non devono aver riportato condanne che impediscano l’assunzione presso una pubblica amministrazione.

Inoltre, ogni posizione richiede requisiti specifici, come laurea in Fisica e esperienza professionale in ambito scientifico e comunicazione, come dettagliato sopra.

Selezioni pubbliche INFN: Stipendio e durata dell’incarico

I contratti proposti hanno diverse durate e compensi:

Redattore per Collisioni : 12 mesi , stipendio 1.200 € al mese .

: , stipendio . Redattore per Asimmetrie : 24 mesi , stipendio 600 € al mese .

: , stipendio . Esperto per Einstein Telescope: 12 mesi, stipendio 66.146,67 € all’anno.

Questi incarichi offrono stipendi competitivi e un’importante esperienza professionale in ambito scientifico.

Come presentare la domanda

Le domande devono essere presentate online attraverso il Portale inPA. È possibile accedere alla pagina di candidatura specifica per ciascuna selezione:

Redazione articoli Collisioni

Scrittura articoli Asimmetrie

Collaborazione progetto scientifico

La scadenza per l’invio delle domande è il 3 febbraio 2026. È consigliato possedere una PEC (Posta Elettronica Certificata), poiché l’INFN potrebbe utilizzare questa modalità per le comunicazioni ufficiali.