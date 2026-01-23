Carta Acquisti 2026: La Carta Acquisti 2026 viene confermata anche per il prossimo anno come strumento di sostegno alle fasce più fragili della popolazione. L’obiettivo è quello di offrire un aiuto concreto a chi vive in condizioni di difficoltà economica, contrastando gli effetti del caro vita su famiglie con bambini piccoli e persone anziane.

Il rinnovo della misura, attiva dal 2008, è stato ufficializzato con la pubblicazione dei nuovi moduli sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha ribadito la volontà di proseguire con l’agevolazione anche nel 2026.

Cos’è la Carta Acquisti 2026 e come funziona

La Carta Acquisti è una carta di pagamento elettronica che prevede un contributo economico pari a 40 euro al mese, erogati con un accredito bimestrale di 80 euro. Le somme vengono caricate direttamente dallo Stato e non comportano alcun addebito per il titolare.

Il beneficio può essere utilizzato per:

acquisto di generi alimentari; spese in farmacie e parafarmacie; pagamento delle bollette presso esercizi convenzionati.

Pur funzionando come una normale carta prepagata, la Carta Acquisti si distingue perché le spese sostenute sono coperte interamente dallo Stato. In aggiunta, i beneficiari possono usufruire di sconti dedicati presso negozi aderenti all’iniziativa.

Chi può richiedere la Carta Acquisti 2026

L’accesso alla Carta Acquisti 2026 è riservato a specifiche categorie di cittadini, nel rispetto di precisi requisiti economici:

Genitori di bambini sotto i 3 anni, con ISEE del nucleo familiare non superiore a 8.230,81 euro;

con ISEE del nucleo familiare non superiore a 8.230,81 euro; Anziani tra i 65 e i 70 anni , con ISEE fino a 8.230,81 euro e reddito complessivo annuo non superiore alla stessa soglia;

, con ISEE fino a 8.230,81 euro e reddito complessivo annuo non superiore alla stessa soglia; Over 70, con ISEE non superiore a 8.230,81 euro e reddito complessivo annuo fino a 10.974,42 euro.

Il rispetto dei limiti ISEE è un requisito essenziale per ottenere o mantenere il beneficio.

Come presentare domanda

La richiesta della Carta Acquisti 2026 deve essere presentata presso gli uffici postali, compilando l’apposito modulo disponibile sul sito del MEF. Alla domanda vanno allegati:

documento di identità valido;

attestazione ISEE in corso di validità.

Una volta approvata la richiesta, la carta viene spedita al domicilio del richiedente e risulta già attiva al momento della consegna, pronta per essere utilizzata.

Chi è già titolare della Carta Acquisti non deve presentare una nuova domanda: l’accredito continuerà automaticamente sulla carta già in possesso, senza modifiche nelle modalità di erogazione.