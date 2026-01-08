Carta Acquisti 2026: il programma Carta Acquisti è stato rinnovato anche per il 2026, continuando a offrire supporto alle persone in difficoltà economica. Nato nel 2008, l’iniziativa ha lo scopo di aiutare le famiglie più bisognose riguardo gli alti prezzi di bollette energetiche e di alimenti, ad oggi, il programma ha goduto di oltre sei milioni di beneficiari.
Il ministero dell’Economia, nei giorni precedenti, ha fornito i modulo per fare la richiesta per il nuovo contributo, esso disponibile sul sito spesso del ministero. Si ricorda che anche per quest’ano la Carta Acquisti conta un valore di 40 euro al mese e viene caricata ogni due mesi con 80 euro. Di seguito tutte le informazioni a riguardo.
Carta Acquisti 2026: I destinatari e presentazione delle domande
Coloro che possono usufruire della Carta Acquisti 2026 sono cittadini di età superiore o uguale ai 65 anni e i bambini di età inferiore ai tre anni (il titolare della Carta è il genitore o il tutore legale) che abbiano determinati requisiti. In particolare, il contributo è riconosciuto a chi, al di sotto di una determinata soglia Isee, sostiene spese per alimentari, cure sanitarie e utenze domestiche come luce e gas.
Grazie ai moduli forniti dal ministero dell’Economia lo scorso due gennaio, è possibile fare domanda per la Carta Acquisti. I moduli si trovano anche sul sito dell’Inps, di Poste Italiane e del ministero del Lavoro.
Si ricorda che essa è gratuita e può essere presentata presso gli uffici postali. Ai moduli va affiancata la documentazione utile a comprovare i requisiti necessari. Gli utenti che già ricevono il contributo e che posseggono ancora gli stessi requisiti previsti dal programma, non devono fare una nuova richiesta: l’accredito continuerà ad arrivare sulla carta elettronica.
Carta Acquisti 2026: la carta di pagamento elettronico
La Carta Acquisti è una normale carta di pagamento elettronico, il suo aspetto caratteristico risiede nel fatto che le spese non sono addebitate al titolare della Carta ma allo Stato. La Carta è utilizzabile per gli acquisti presso tutti i negozi alimentari aderenti al circuito Mastercard.
Gli esercizi convenzionati, comprese le farmacie che espongono il logo del programma, applicheranno inoltre sconti aggiuntivi rispetto alle promozioni ordinarie.
La Carta Acquisti è utilizzabile per la spesa alimentare, sanitaria e il pagamento delle bollette della luce e del gas.
Carta Acquisti 2026: aggiornamento dei limiti Isee
A partire dal primo gennaio, le soglie Isee e di reddito necessarie per ottenere il beneficio sono state rimodulate tenendo conto dell’inflazione. Ecco i nuovi limiti:
-
Per i cittadini minori di 3 anni, il limite massimo dell’indicatore Isee è fissato a 8.230,81 euro.
-
Per i cittadini di età compresa tra 65 e 70 anni, il valore massimo dell’Isee è sempre 8.230,81 euro, con un reddito complessivo non superiore allo stesso importo.
-
Per i cittadini over 70, il limite Isee rimane 8.230,81 euro, mentre l’importo massimo dei redditi percepiti sale a 10.974,42 euro.
“Alla luce delle suddette indicazioni, a partire dall’1.1.2026, per i cittadini che presentano domanda per ottenere il beneficio Carta Acquisti, dovrà essere utilizzata la nuova modulistica con i limiti Isee e reddituali sopra riportati. I moduli sono disponibili presso gli Uffici postali e nei siti internet di Inps, Poste italiane, ministero dell’Economia e delle Finanze e ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”, ricorda il Mef.
Secondo i dati del Mef, l’importo complessivo erogato dall’inizio del programma Carta Acquisti raggiunge i 2,3 miliardi, distribuiti a 6,28 milioni di persone.