Coloro che possono usufruire della Carta Acquisti 2026 sono cittadini di età superiore o uguale ai 65 anni e i bambini di età inferiore ai tre anni (il titolare della Carta è il genitore o il tutore legale) che abbiano determinati requisiti. In particolare, il contributo è riconosciuto a chi, al di sotto di una determinata soglia Isee, sostiene spese per alimentari, cure sanitarie e utenze domestiche come luce e gas.

Grazie ai moduli forniti dal ministero dell’Economia lo scorso due gennaio, è possibile fare domanda per la Carta Acquisti. I moduli si trovano anche sul sito dell’Inps, di Poste Italiane e del ministero del Lavoro.

Si ricorda che essa è gratuita e può essere presentata presso gli uffici postali. Ai moduli va affiancata la documentazione utile a comprovare i requisiti necessari. Gli utenti che già ricevono il contributo e che posseggono ancora gli stessi requisiti previsti dal programma, non devono fare una nuova richiesta: l’accredito continuerà ad arrivare sulla carta elettronica.