Carta Acquisti 2026: Anche nel 2026 è possibile richiedere la Carta Acquisti, lo strumento di sostegno economico introdotto nel 2008 per aiutare le fasce più fragili della popolazione a fronteggiare il caro vita, in particolare l’aumento dei prezzi di alimenti e bollette. Nei giorni scorsi il ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato i nuovi moduli aggiornati per presentare la domanda, introducendo alcune novità importanti, soprattutto sui limiti Isee.

Quanto vale la Carta Acquisti 2026

La Carta Acquisti garantisce 40 euro al mese, erogati sotto forma di ricarica bimestrale da 80 euro, compatibilmente con le risorse disponibili. Il fondo che finanzia la misura è alimentato sia da risorse pubbliche sia da eventuali donazioni private, come previsto dalla normativa istitutiva.

Chi può richiedere la Carta Acquisti 2026

I beneficiari della Carta Acquisti 2026 sono:

cittadini con età pari o superiore a 65 anni; bambini sotto i 3 anni (in questo caso il titolare della carta è il genitore o il tutore legale).

Carta Acquisti 2026: nuovi limiti Isee

Dal 1° gennaio 2026 sono stati aggiornati i limiti Isee, adeguandoli all’andamento dell’inflazione. Le nuove soglie sono:

minori di 3 anni : Isee massimo 8.230,81 euro;

: Isee massimo 8.230,81 euro; persone tra 65 e 70 anni: Isee massimo 8.230,81 euro e reddito complessivo non superiore alla stessa cifra;

Isee massimo 8.230,81 euro e reddito complessivo non superiore alla stessa cifra; over 70: Isee massimo 8.230,81 euro, con reddito complessivo fino a 10.974,42 euro.

Il rispetto di questi requisiti è fondamentale per l’accesso al contributo.

Come richiedere la Carta Acquisti

La domanda è gratuita e può essere presentata presso gli uffici postali, utilizzando i moduli ufficiali disponibili sul sito del Mef.

Non devono presentare una nuova richiesta coloro che già ricevono la Carta Acquisti e continuano a rispettare i requisiti: per loro la ricarica da 80 euro continuerà ad arrivare automaticamente ogni due mesi.

Come usare la Carta Acquisti

La carta può essere utilizzata:

per l’acquisto di beni alimentari e sanitari;

per il pagamento delle bollette di luce e gas;

nei negozi convenzionati con il circuito Mastercard.

Inoltre, i beneficiari possono accedere a sconti dedicati presso esercizi aderenti e alla tariffa elettrica agevolata.