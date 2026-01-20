Arriva il primo report dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania relativo agli interventi effettuati in relazione al passaggio del ciclone Harry. Un primo bilancio, che riguarda il periodo tra le 20:00 del 19 gennaio e le 06:30 di oggi, segnala che le squadre dei vigili del fuoco hanno completato 46 interventi su tutto il territorio di competenza. Al momento della rilevazione, risultano ancora in corso 6 operazioni, con 12 nuove richieste di intervento. Di seguito gli interventi effettuati.
Gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco
Gli interventi riguardano principalmente danni alle strutture e alla vegetazione. Nello specifico si contano 13 interventi per dissesti statici di elementi costruttivi, 12 interventi per alberi pericolanti, 8 interventi per incendi ai fili elettrici, 1 intervento per un incendio ed esplosione. Sono inoltre state soccorse due persone.
Se si guarda agli interventi per comune le squadre hanno portato a termine ben 15 interventi a Catania! A seguire Adrano con 4 interventi, Belpasso con 3 interventi, Aci Castello 2, Biancavilla 2, Castiglione di Sicilia 2, Misterbianco 2, Riposto 2 . Infine, ad Acireale si conta un solo intervento così come a Camporotondo Etneo, Gravina di Catania, Maniace, Militello in Val di Catania, Pedara, Ragalna, Randazzo, San Pietro Clarenza, Santa Maria di Licodia, Trecastagni e Viagrande.