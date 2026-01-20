Continua il mal tempo in Sicilia con gli interventi dei vigili del fuoco che proseguono in tutta l’isola. D’altronde nella notte i sono registrate 46 operazioni a Catania e in provincia, mentre nel Palermitano gli interventi sono stati circa settanta, soprattutto per alberi caduti. A Ustica, una forte mareggiata con onde molto alte ha superato la banchina del porto. A Ragusa, invece, è stato raddoppiato il numero delle squadre operative. Di seguito la conta dei danni.

Gli interventi dei Vigili del Fuoco

A causa del forte maltempo, numerosi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco in diverse zone della Sicilia. A Catania e provincia, tra le 20 di ieri e le 6.30 di questa mattina, sono stati completati 46 interventi. Al momento risultano ancora in corso sei operazioni, con ulteriori 12 richieste di soccorso! Nello specifico, le squadre sono intervenute 13 volte per il dissesto statico di elementi costruttivi, 12 per alberi pericolanti, otto per incendi di fili elettrici e una volta per un incendio causato da un’esplosione.

Nel Palermitano, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha effettuato complessivamente 70 interventi. A Ustica, le mareggiate sono state particolarmente intense: le onde hanno superato la banchina del porto, rendendo necessario portare tutte le imbarcazioni a riva e metterle in sicurezza. Decine di alberi sono caduti nelle zone di Corleone, Partinico, Termini Imerese, Montemaggiore, Cerda e San Cipirello, oltre che lungo la statale Palermo–Sciacca e sull’autostrada Palermo–Mazara del Vallo. A Giuliana, infine, diversi pali dell’illuminazione pubblica sono stati abbattuti dal vento.

Ad Enna durante le donne sono stati effettuati oltre 40 interventi! A causa del forte vento sono stati numerosissimi gli alberi abbattuti sulla sede stradale, ma anche numerosi pali della illuminazione pubblica e Telecom.