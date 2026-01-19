Concorso Regione Siciliana: opportunità nel settore pubblico con bandi per l’assunzione di profili in vari dipartimento dell’amministrazione regionale e presso i Centri dell’Impiego. Le assunzioni rientrano nell’ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2025 nell’ottica del rinnovo generazionale.
Concorso Regione Siciliana: i profili ricercati
Nel dettaglio, gli avvisi di selezione pubblica, per i seguenti profili:
- 60 funzionari tecnici, nella tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, sviluppo produttivo e promozione del territorio, pianificazione e assetto territoriale (Codice TECO);
- 52 ispettori del lavoro (Codice ISPAM) – Funzionario ispettivo (Codice ISPTEC);
- 10 funzionari tecnici Beni culturali-Archeologo (Codice ARCH);
Concorso Regione Siciliana: i requisiti
Requisito principale è la laurea. Ecco quali sono i titoli di studio richiesti per ogni singolo profilo professionale
60 unità di personale non dirigenziale, con inquadramento giuridico ed economico nell’Area dei Funzionari (ex categoria D), profilo professionale Funzionario tecnico
- Laurea magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (LM-35); Ingegneria della Sicurezza (LM-26);Ingegneria Civile (LM-23); Ingegneria dei Sistemi Edilizi (LM-24); Architettura e Ingegneria Edile (LM-4); Architettura del Paesaggio (LM-3); Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale (LM-48); Scienze e Tecnologie Geologiche (LM-74); Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (38/S); Ingegneria civile (28/S); Architettura e Ingegneria Edile (4/S); Architettura del Paesaggio (3/S); Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale (54/S); Scienze Geologiche (86/S) o titoli equiparati o equipollenti secondo la normativa vigente;
- Laurea triennale in Ingegneria civile e ambientale (L7); Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale (L-21); Laurea in Scienze Geologiche (L-34); Scienze dell’Architettura (L-17); Scienze e Tecniche dell’Edilizia (L-23); Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura (L-32); Disegno Industriale (L-4); Ingegneria industriale (L-9) o titoli equiparati secondo la normativa vigente;
- Diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario (DL) equiparato ad una delle classi di laurea specialistiche/magistrali sopraindicate, con Decreto interministeriale del 9 luglio 2009 e dalla relativa tabella allegata.
52 ispettori del lavoro (Codice ISPAM)
Profilo di Ispettore del lavoro – Ambito di ruolo “Attività ispettiva” – Famiglia Amministrativa, Area Gestione Amministrativa (Codice ISPAM) –
- Diploma di Laurea (DL) conseguito secondo il vecchio ordinamento: Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio o titoli equiparati e/o equipollenti secondo la normativa vigente;
- Laurea Magistrale (LM): Giurisprudenza (LMG/01), Scienze della politica (LM-62); Scienze delle
pubbliche amministrazioni (LM/63); Scienze dell’Economia (LM/56) o titoli equiparati secondo la normativa vigente;
- Laurea Specialistica (LS): Giurisprudenza (22/S); Teoria e tecniche della normazione e
dell’informazione giuridica (102/S); Scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S); Scienze dell’Economia (64/S) o titoli equiparati secondo la normativa vigente;
- Laurea Triennale (L): Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’Amministrazione e
dell’organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18); Scienze economiche (L-33) o titoli equiparati secondo la normativa vigente;
Profilo di Funzionario Ispettivo – Ambito di ruolo “Ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza sul lavoro” – Famiglia Settori Tecnici, Area Tecnica (Codice ISPTEC)
- Diploma di Laurea (DL) conseguito secondo il vecchio ordinamento: Ingegneria, Architettura, Chimica, Fisica o titoli equiparati o equipollenti secondo la normativa vigente;
- Laurea Magistrale (LM): Architettura del paesaggio (LM -3), Architettura e ingegneria edile- architettura (LM – 4), Scienze Chimiche (LM-54), Fisica (LM-17), Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria (LM44), Ingegneria Civile (LM-23), Ingegneria dei sistemi edilizi (LM- 24), Ingegneria Meccanica (LM- 33), Ingegneria della Sicurezza (LM-26), Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (SNT LM4) o titoli equiparati secondo la normativa vigente
- Laurea Specialistica (LS): Architettura del paesaggio (3/S), Architettura e ingegneria edile (4/S),
Ingegneria meccanica (36/S), Scienze Chimiche (62/S), Fisica (20/S), Modellistica matematico fisica per l’ingegneria (50/S), Ingegneria Civile (28/S), Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (SNT/04/S) o titoli equiparati secondo la normativa vigente;
- Laurea Triennale (L): Ingegneria Civile e ambientale (L-07), Ingegneria Industriale (L-09), Scienze
dell’architettura (L-17), Scienze e tecnologie chimiche (L- 27), Scienze e tecnologie fisiche (L-30), Scienze e tecniche dell’edilizia (L-23), Professioni sanitarie della prevenzione (L/SNT04) o titoli equiparati secondo la normativa vigente.
10 funzionari dei beni culturali
- Laurea Magistrale in Archeologia (LM-2) o titoli equiparati secondo la normativa vigente e in aggiunta;
- Diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello in materie attinenti al profilo professionale, previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
Concorso Regione Siciliana: come candidarsi
Le candidature devono essere inviate solo ed esclusivamente in via telematica, tramite la piattaforma InPA, alla quale si può accedere con SPID o CIE. La scadenza è fissata al 6 febbraio 2026.