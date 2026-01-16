Assunzioni Pull & Bear: nuove opportunità lavorative nel l settore della moda con Pull & Bear. Aperte diverse selezioni in numerose regioni d’Italia, tra cui: Veneto, Umbria, Toscana, Lazio, Sicilia, Sardegna, Puglia, Piemonte, Marche, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Campania, Calabria e Abruzzo. Di seguito le posizioni lavorative aperte.

Assunzioni Pull & Bear, sales assistant

Si cercano nuovi sale assistant, che si occuperanno di accogliere, consigliare i clienti e curare la disposizione dei prodotti e degli spazi espositivi, mantenendo gli standard del negozio e lavorando a stretto contatto con il team in un ambiente dinamico e ad alto ritmo. Per quanto concerne la tipologia di contratti sarà offerto sia un part-time o un full-time su turni flessibili, dal lunedì alla domenica, con orari compresi tra le 6:00 e le 23:00. Si cerca quindi una persona appassionata di moda, con una buona attitudine al lavoro di squadra, anche senza esperienza pregressa. Tra le posizioni lavorative aperte in Sicilia, figurano quelle delle città di Palermo, Messina, Misterbianco, Catania, Ragusa e Siracusa.

Assunzioni Pull & Bear, assistenti vendite

Si cercano anche diversi assistenti vendite. Le nuove figure saranno inserite nei diversi negozi sparsi per l’Italia. La nuova forza lavoro contribuirà attivamente all’esperienza del cliente, occupandosi dell’assistenza alla vendita, del mantenimento degli standard espositivi e dell’utilizzo di strumenti tecnologici aggiornati. È richiesta disponibilità a lavorare part-time o full-time su turni flessibili, con benefit come ticket restaurant, sconti riservati, formazione continua tramite hub digitale, percorsi di crescita personalizzati e assicurazione sanitaria. La posizione non richiede esperienza pregressa! Tra le sedi siciliane figurano quelle di Palermo, Messina, Catania, Ragusa, Siracusa e Misterbianco.

Assunzioni Pull & Bear, posizioni per le categorie protette

Posizioni aperte anche per la categorie protette. La nuova figura ricercata dovrà garantire un’esperienza di vendita positiva e professionale, assistendo i clienti. Inoltre, lavorerà in team e in un contesto fortemente dinamico! Anche in questo caso non sarà richiesta esperienza pregressa, ma è necessaria la disponibilità a lavorare part-time su turni flessibili, dal lunedì alla domenica, con orari tra le 6:00 e le 23:00. Si offrirà un contratto a tempo determinato (minimo 7 mesi) o indeterminato, secondo il CCNL Commercio, con vantaggi come ticket restaurant, sconti dipendenti, formazione online, piani di sviluppo personalizzati e assicurazione sanitaria, in un ambiente inclusivo e orientato alla sostenibilità.