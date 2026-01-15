Bonus sociale 2026: Anche nel 2026 resta attivo il Bonus sociale, la misura destinata alle famiglie in difficoltà economica che consente di ottenere sconti automatici sulle bollette di luce, gas e Tari, oltre a un’agevolazione specifica sulla fornitura idrica. L’Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) ha definito gli importi riconosciuti per il nuovo anno, confermando il meccanismo di accesso semplificato già in vigore.

Requisiti per ottenere il Bonus sociale 2026

Per accedere al Bonus sociale 2026 è sufficiente avere l’Isee aggiornato. Lo sconto viene applicato automaticamente in bolletta se il nucleo familiare rientra in una delle seguenti soglie:

Isee fino a 9.530 euro per le famiglie standard;

Isee fino a 20.000 euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico.

Un ulteriore requisito riguarda l’uso domestico delle forniture: le utenze devono essere intestate per abitazioni adibite a uso familiare.

Bonus acqua 2026: cosa cambia

Diversamente da luce e gas, il Bonus sociale acqua 2026 non prevede uno sconto diretto in bolletta: L’agevolazione consiste nell’erogazione gratuita di un quantitativo minimo di acqua, pari a 50 litri al giorno per ogni componente del nucleo familiare, considerato essenziale per i bisogni primari.

Come richiedere il Bonus

Non è necessario presentare una domanda specifica. Per ottenere il Bonus sociale 2026 basta compilare la Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica) per il calcolo dell’Isee. Se i requisiti risultano soddisfatti, gli sconti vengono riconosciuti in automatico sulle bollette, senza ulteriori adempimenti da parte del cittadino.

Bonus sociale 2026: importi aggiornati per la luce

Per quanto riguarda la bolletta elettrica, gli importi del Bonus sociale 2026 variano in base al numero di componenti del nucleo familiare:

146 euro annui (0,40 euro al giorno) per famiglie con 1-2 componenti;

186,15 euro annui (0,51 euro al giorno) per nuclei con 3-4 componenti;

204,40 euro annui (0,56 euro al giorno) per famiglie con più di 4 componenti.

Bonus gas, Tari e tempi di accredito

Il Bonus sociale gas 2026 non ha un importo fisso: il valore cambia ogni trimestre e aumenta nei mesi invernali, quando i consumi sono più elevati.

Per la Tari è previsto uno sconto del 25%, mentre per l’acqua resta valida l’agevolazione sui metri cubi gratuiti.

I tempi di riconoscimento variano in base al servizio: