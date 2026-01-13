Concorsi pubblici: sono diversi i bandi attivi per chi sogna di intraprendere una carriera nel settore pubblico, con numerose opportunità sparse in tutto il territorio italiano. I bandi a disposizione sono aperti sia a diplomati che a laureati. Ecco quali sono quelli in scadenza, a partire da oggi fino al 18 gennaio 2026.

Concorsi pubblici: 577 funzionari Ministero della Cultura

Il bando da 577 funzionari del Ministero della Cultura, mira alla tutela a valorizzazione del patrimonio culturale e per arricchire l’organico si cercano Bibliotecari, Archivisti, Archeologi e Architetti. Il bando è su scala nazionale e la scadenza è fissata al 14 gennaio 2026. Per ulteriori informazioni riguardanti il bando, si rimanda a questa pagina.

Concorsi pubblici: Ministero della Giustizia

Opportunità anche nel Ministero della Giustizia, che ha indetto un bando per selezionare Psicologi, Criminologi e Mediatori culturali. I professionisti selezionati lavoreranno presso gli Istituti Penitenziari del Piemonte e Valle D’Aosta e in quelli della Liguria. La domanda di partecipazione al concorso è da effettuare entro il 16 gennaio 2026.

Concorso RAI per laureati

La RAI è alla ricerca di laureati in Economia. I posti disponibili sono 10, in qualità di impiegati e le candidature devono essere presentate entro il 14 gennaio 2026, dalla sezione “lavora con noi” del sito ufficiale della maggiore emittente televisiva italiana.

Concorso Polizia di Stato: 46 atleti

Indetto un concorso per Atleti della Polizia di Stato da assegnare ai gruppi sportivi delle Fiamme Oro. Il bando è rivolto anche a chi è in possesso di licenza media. I vincitori saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, con la qualifica di Agente. Il bando scade il 17 gennaio 2026. Tutte le informazioni necessarie sono disponibili in questa pagina.

Concorso Corpo Sanitario Militare Marittimo

Il Ministero della Difesa ha indetto un bando per il reclutamento di 3 Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo. Possono partecipare al concorso i laureati in medicina, veterinaria e psicologia. La scadenza è fissata al 17 gennaio 2026.